Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor

Hayatın normale dönmesi için tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün de destekleriyle hayata geçirdiği Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri’ni vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Vatandaşların deprem sonrası yaşayabilecekleri olası travmaları en aza indirmek için hayata geçirilen proje kapsamında, 15 Haziran Perşembe günü KSÜ Öğr. Gör. İsmail Göktürk ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yılmaz’ın katılımıyla ‘Küllerimizden Doğmak’ temalı seminer düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak seminer, saat 20.30’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek seminere tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.