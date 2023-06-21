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Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri devam ediyor!

Büyükşehir Belediyesi’nin Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri, 22 Haziran Perşembe günü saat 20.30’da düzenlenecek ‘Öz Şefkatle İyileşme – Alan Deneyimleri’ konulu eğitim semineriyle devam edecek.

Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri devam ediyor!

Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri devam ediyor!

Büyükşehir Belediyesi’nin Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri, 22 Haziran Perşembe günü saat 20.30’da düzenlenecek ‘Öz Şefkatle İyileşme – Alan Deneyimleri’ konulu eğitim semineriyle devam edecek.

21 Haziran 2023 Çarşamba 18:02

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün de destekleriyle hayata geçirilen Afet Sonrası Psiko-Sosyal Destek Seminerleri kapsamında, 22 Haziran Perşembe günü ‘Öz Şefkatle İyileşme – Alan Deneyimleri’ konulu eğitim semineri düzenlenecek. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Aylin Arıcı ve Öğr. Gör. Merve Kaya’nın katılımıyla gerçekleştirilecek seminer, saat 20.30’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak programa, tüm Kahramanmaraşlılar davet edildi.

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Kahramanmaraş’ta Psiko-Sosyal Destek Seminerleri Devam Ediyor!
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