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Kahramanmaraş’ta PTT Müdüründen Sendika Başkanına Dayak!

Türk Haber Sen Genel Başkan Yardımcısı Hakan İlhan Kurt, Kahramanmaraş PTT Müdürünün sendika il başkanına sopalı saldırıda bulunulduğunu öne sürdü.

Kahramanmaraş’ta PTT Müdüründen Sendika Başkanına Dayak!

Kahramanmaraş’ta PTT Müdüründen Sendika Başkanına Dayak!

Türk Haber Sen Genel Başkan Yardımcısı Hakan İlhan Kurt, Kahramanmaraş PTT Müdürünün sendika il başkanına sopalı saldırıda bulunulduğunu öne sürdü.

24 Aralık 2022 Cumartesi 13:27

Türk Haber Sen Genel Başkan Yardımcısı Hakan İlhan Kurt, Türk Haber-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Hayati Kılıç'a PTT Merkez Şube Müdürü Yakup Kara tarafından sopalı saldırıda bulunulduğunu belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türk Haber Sen Genel Başkan Yardımcısı Hakan İlhan Kurt; “Dün yaşanan olayda İl Başkanımız Hayati Kılıç bey sendika faaliyeti icra ederken Maraş Merkez Müdürü Yakup Kara tarafından engellenmiş ve kendisine sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yasal anlamda konunu takipçisi olacağız. Türk Haber-Sen üyeleri, ‘Ay Yıldızlı Al bayrak’tır. Türk Haber-Sen üyelerine baskının ve bezdirinin yapıldığı işyerlerimizi "Ay Yıldızlı Al Bayrak"larla donatacağız ve protesto edeceğiz. Bu eylemi de buradan başlatmış oluyoruz." diye konuştu.

İlhan Kurt açıklamanın ardından PTT şubesine Ay Yıldızlı bayrak astı.

Son Güncelleme: 24.12.2022 13:31
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Kahramanmaraş’ta PTT Müdüründen Sendika Başkanına Dayak!
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