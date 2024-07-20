Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Kahramanmaraş’ta rezerv alandaki esnaflar için yeni geçici çarşıda başvurular başladı!

Büyükşehir Belediyesi, rezerv alan içerisinde kalan bölgede deprem öncesi ve sonrası faaliyetlerini sürdüren esnaflar için Piazza AVM yanında yeni geçici çarşı oluşturulacağı ve geçici iş yerlerine başvuruların başladığını duyurdu. Başvurularda son gün 26 Temmuz Cuma.

Kahramanmaraş’ta rezerv alandaki esnaflar için yeni geçici çarşıda başvurular başladı!

Kahramanmaraş’ta rezerv alandaki esnaflar için yeni geçici çarşıda başvurular başladı!

Büyükşehir Belediyesi, rezerv alan içerisinde kalan bölgede deprem öncesi ve sonrası faaliyetlerini sürdüren esnaflar için Piazza AVM yanında yeni geçici çarşı oluşturulacağı ve geçici iş yerlerine başvuruların başladığını duyurdu. Başvurularda son gün 26 Temmuz Cuma.

20 Temmuz 2024 Cumartesi 10:38

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında paydaş kurumlarla birlikte tüm alanlarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geçici çarşıların koordinesine de devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edilen bölgede 6 Şubat depremleri öncesi faaliyetlerini sürdüren esnaflar ile deprem sonrası aynı alan içerisinde kurulan “Belediye Karşısı”, “Sakarya Ahşap” ve “Samsun” çarşılarında iş yeri olan esnaflar için Piazza AVM yanında yeni geçici çarşı oluşturuluyor.

Oluşturulacak yeni geçici çarşıda iş yeri sahibi olmak isteyen esnaflar için başvurular başladı. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında bulunan Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi’nden şahsen veyahttps://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/07/19/gecici-is-yeri-basvuru-ilaniinternet adresinden çevrimiçi yapılabilen başvurularda son gün 26 Temmuz Cuma. Başvuru şartlarına ve detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesinin internet adresinde duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Rezerv Alandaki Esnaflar Için Yeni Geçici çarşıda Başvurular Başladı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Görgel: “Geleneksel Ağustos fuarını yeniden hemşehrilerimizle buluşturuyoruz”
Başkan Görgel: “Geleneksel Ağustos fuarını yeniden hemşehrilerimizle buluşturuyoruz”
Kahramanmaraş’ta binlerce kişiye aşure ikramında bulunuldu
Kahramanmaraş’ta binlerce kişiye aşure ikramında bulunuldu
Andırın yolları yenileniyor!
Andırın yolları yenileniyor!
Başkan Akpınar, “Esnafımızın derdiyle dertleniyoruz”
Başkan Akpınar, “Esnafımızın derdiyle dertleniyoruz”
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezleri Gençlerin Gözdesi Oldu
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezleri Gençlerin Gözdesi Oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber