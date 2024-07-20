Kahramanmaraş’ta rezerv alandaki esnaflar için yeni geçici çarşıda başvurular başladı!

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında paydaş kurumlarla birlikte tüm alanlarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geçici çarşıların koordinesine de devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edilen bölgede 6 Şubat depremleri öncesi faaliyetlerini sürdüren esnaflar ile deprem sonrası aynı alan içerisinde kurulan “Belediye Karşısı”, “Sakarya Ahşap” ve “Samsun” çarşılarında iş yeri olan esnaflar için Piazza AVM yanında yeni geçici çarşı oluşturuluyor.

Oluşturulacak yeni geçici çarşıda iş yeri sahibi olmak isteyen esnaflar için başvurular başladı. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında bulunan Ticaret ve Sanayi Dönüşüm Ofisi’nden şahsen veyahttps://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/07/19/gecici-is-yeri-basvuru-ilaniinternet adresinden çevrimiçi yapılabilen başvurularda son gün 26 Temmuz Cuma. Başvuru şartlarına ve detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesinin internet adresinde duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.