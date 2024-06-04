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Kahramanmaraş’ta Robotik ve Teknoloji Festivali meraklılarını bekliyor!

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 6 Haziran Perşembe günü Robotik ve Teknoloji Festivali düzenlenecek. Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek festivale teknoloji ve robotiğe ilgi duyan herkes davet edildi.

Kahramanmaraş’ta Robotik ve Teknoloji Festivali meraklılarını bekliyor!

Kahramanmaraş’ta Robotik ve Teknoloji Festivali meraklılarını bekliyor!

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 6 Haziran Perşembe günü Robotik ve Teknoloji Festivali düzenlenecek. Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek festivale teknoloji ve robotiğe ilgi duyan herkes davet edildi.

04 Haziran 2024 Salı 12:40

Şehirde farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çok anlamlı bir etkinliği daha vatandaşlarla buluşturuyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği destekleriyle Robotik ve Teknoloji Festivali düzenlenecek. 6 Haziran Perşembe günü 10.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek festivalde; robot yarışmaları, proje sunumları ve teknoloji atölyeleri gibi çeşitli etkinlikler katılımcılarla buluşacak. Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin arkasında bulunan Merkez Spor Kompleksi’nde düzenlenecek festivale teknoloji ve robotiğe ilgi duyan herkes davet edildi.

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Kahramanmaraş’ta Robotik Ve Teknoloji Festivali Meraklılarını Bekliyor!
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