Kahramanmaraş’ta Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvasında Bir Araya Geldi

Turnuvaya sağlık çalışanlarının oluşturduğu 28 takım katıldı.

Turnuvanın açılışında konuşan KSÜ Rektörü Sn. Prof. Dr. Alptekin Yasım, "Sağlık çalışanlarını bir araya getiren, onların yoğun iş hayatından bir nebze de olsa uzaklaşmasını sağlayan bu tarz etkinliklerin ilimizde de yapılması son derece önemli ve değerlidir. Turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu. Yasım, ayrıca turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi.

Açılış töreninde söz alan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Sn. Uzm. Dr. Ali Nuri Öksüz, çalışanlar arasındaki birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi ve sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını yükseltmeyi hedef alan bu tür organizasyonları önemli bulduklarını söyledi. Turnuvanın centilmenlik ortamında geçeceğine inandıklarını kaydeden Öksüz tüm takımlara başarılar dileyerek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta sağlık çalışanları arasında halı saha futbol turnuvasını düzenlediklerini kaydeden Sağlık Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Sn. Bünyamin Mutlu Demirci, "Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarının mali ve özlük hakları ile ilgili konulardaki mücadelemizin yanında, sosyal ve kültürel etkinliklere de büyük önem veriyoruz. Turnuvamıza toplam 28 takım,420 sağlık personelimiz iştirak etmiş olup turnuvamız yaklaşık 2 ay boyunca oynanacak müsabakaların ardından sona erecektir. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı