Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir Korosundan Türk Halk Müziği Ziyafeti
Son Dakika
Büyükşehir Korosundan Türk Halk Müziği...
Kariyer Basamaklarına İlk Adım Millet Konakları’nda Atılıyor
Kariyer Basamaklarına İlk Adım Millet...
Başkan Güven’den Mevlid Kandili mesajı!
Başkan Güven’den Mevlid Kandili mesajı!
Muhtarlar’dan Büyükşehir Çalışmalarına Teşekkür
Muhtarlar’dan Büyükşehir Çalışmalarına Teşekkür
Türk Halk Müziği Korosu Kahramanmaraş’ta Müzikseverlerle Buluşacak
Son Dakika
Türk Halk Müziği Korosu Kahramanmaraş’ta...

Kahramanmaraş’ta Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvasında Bir Araya Geldi

Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvasının açılışı, KSÜ Rektörü Sn. Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Sn. Uzm. Dr. Ali Nuri Öksüz, Sağlık-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Sn. Bünyamin Mutlu Demirci, ilimizde görev yapan sağlık yöneticileri, Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, sağlık çalışanları ve futbolseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvasında Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş’ta Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvasında Bir Araya Geldi

Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvasının açılışı, KSÜ Rektörü Sn. Prof. Dr. Alptekin Yasım, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Sn. Uzm. Dr. Ali Nuri Öksüz, Sağlık-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Sn. Bünyamin Mutlu Demirci, ilimizde görev yapan sağlık yöneticileri, Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, sağlık çalışanları ve futbolseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

10 Ekim 2022 Pazartesi 14:39

Turnuvaya sağlık çalışanlarının oluşturduğu 28 takım katıldı.

Turnuvanın açılışında konuşan KSÜ Rektörü Sn. Prof. Dr. Alptekin Yasım, "Sağlık çalışanlarını bir araya getiren, onların yoğun iş hayatından bir nebze de olsa uzaklaşmasını sağlayan bu tarz etkinliklerin ilimizde de yapılması son derece önemli ve değerlidir. Turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " şeklinde konuştu. Yasım, ayrıca turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi.

Açılış töreninde söz alan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Sn. Uzm. Dr. Ali Nuri Öksüz, çalışanlar arasındaki birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi ve sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını yükseltmeyi hedef alan bu tür organizasyonları önemli bulduklarını söyledi. Turnuvanın centilmenlik ortamında geçeceğine inandıklarını kaydeden Öksüz tüm takımlara başarılar dileyerek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta sağlık çalışanları arasında halı saha futbol turnuvasını düzenlediklerini kaydeden Sağlık Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Sn. Bünyamin Mutlu Demirci, "Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarının mali ve özlük hakları ile ilgili konulardaki mücadelemizin yanında, sosyal ve kültürel etkinliklere de büyük önem veriyoruz. Turnuvamıza toplam 28 takım,420 sağlık personelimiz iştirak etmiş olup turnuvamız yaklaşık 2 ay boyunca oynanacak müsabakaların ardından sona erecektir. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Sağlık Çalışanları Futbol Turnuvasında Bir Araya Geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir Korosundan Türk Halk Müziği Ziyafeti
Büyükşehir Korosundan Türk Halk Müziği Ziyafeti
Kariyer Basamaklarına İlk Adım Millet Konakları’nda Atılıyor
Kariyer Basamaklarına İlk Adım Millet Konakları’nda Atılıyor
Başkan Güngör, ‘Ekinözü’ne 80 milyon tl’lik yatırım kazandırdık’
Başkan Güngör, ‘Ekinözü’ne 80 milyon tl’lik yatırım kazandırdık’
Başkan Güngör, Bertiz Masere Günleri Festivali’ne Katıldı
Başkan Güngör, Bertiz Masere Günleri Festivali’ne Katıldı
Kahramanmaraş’ın Sultanları Rakibini Ezdi Geçti
Kahramanmaraş’ın Sultanları Rakibini Ezdi Geçti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber