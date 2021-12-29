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Kahramanmaraş’ta sağlıkçılar için ücretsiz ulaşım hakkı uzatıldı!

Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarına yönelik olarak belediye otobüslerinde sunulan ücretsiz toplu taşıma hizmeti 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Kahramanmaraş’ta sağlıkçılar için ücretsiz ulaşım hakkı uzatıldı!

Kahramanmaraş’ta sağlıkçılar için ücretsiz ulaşım hakkı uzatıldı!

Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarına yönelik olarak belediye otobüslerinde sunulan ücretsiz toplu taşıma hizmeti 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.

29 Aralık 2021 Çarşamba 19:29
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına sunduğu ücretsiz toplu taşıma hizmetinde uzatmaya gitti.

Kasım ayı olağan meclis toplantısında alınan karar kapsamında uygulamaya koyulan hizmet 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

Belediye otobüslerinde geçerli olacak ücretsiz toplu taşıma hizmetinden tüm kamu ve özel sektör çalışanları yararlanabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar çerçevesinde yapılan düzenlemeyle sağlık çalışanları belediye otobüslerini 6 ay daha ücretsiz kullanacak.

Son Güncelleme: 29.12.2021 19:38
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Kahramanmaraş’ta Sağlıkçılar Için ücretsiz Ulaşım Hakkı Uzatıldı!
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