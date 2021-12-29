Kahramanmaraş’ta sağlıkçılar için ücretsiz ulaşım hakkı uzatıldı!

Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarına yönelik olarak belediye otobüslerinde sunulan ücretsiz toplu taşıma hizmeti 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.