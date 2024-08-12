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Kahramanmaraş’ta “Şahane pazar” eğlencesi yaşandı

Yoğun katılımla devam eden Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı’nın üçüncü gününde Süheyl ve Behzat Uygur’un sunumuyla efsane program “Şahane Pazar” vatandaşlarla buluştu.

Kahramanmaraş’ta “Şahane pazar” eğlencesi yaşandı

Kahramanmaraş’ta “Şahane pazar” eğlencesi yaşandı

Yoğun katılımla devam eden Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı’nın üçüncü gününde Süheyl ve Behzat Uygur’un sunumuyla efsane program “Şahane Pazar” vatandaşlarla buluştu.

12 Ağustos 2024 Pazartesi 11:41

Uygur kardeşler, izleyicilere adeta nostaljik bir yolculuk yaptırdı.

Uzun bir aranın ardından 9 Ağustos Cuma günü yeniden ziyaretçilerine kavuşan Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Yoğun katılımla devam eden fuarın en coşkulu ve ilgi gören etkinliklerinden biri ise televizyon dünyasının sevilen ikilisi Süheyl ve Behzat Uygur’un efsane programı Şahane Pazar oldu. Mizahın usta isimleri, yılların eskitemediği enerjileri ve esprileriyle KAFUM Fuar Alanında vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Samimi ve eğlenceli sunumuyla katılımcılara coşkulu anlar yaşatan Uygur kardeşler, 7’den 70’e herkesi kahkahaya boğdu. Sahne şovları, gösteriler ve birbirinden eğlenceli yarışmalarla dolu program renkli anlara sahne oldu. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin interaktif performansı, seyircilerle kurdukları sıcak iletişimle tam anlamıyla bir şölene dönüştü.

Geleneksel Türk mizahının iki ustası, izleyicilere adeta nostaljik bir yolculuk yaptırdı. Etkinlik alanını dolduran vatandaşlar, hem anılarını tazeleme imkânı bulduğunu hem de yeni anılar biriktirdiklerini belirterek programı düzenleyen Büyükşehir Belediyesine ve Uygur kardeşlere teşekkür etti.

18 ve 25 Ağustos’ta da Şahane Pazar Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Süheyl ve Behzat Uygur, “6 Şubat’ta Kahramanmaraş ve çevre iller başta olmak üzere ülke olarak çok büyük acılar yaşadık. Depremin getirdiği olumsuzlukları bir nebze olsun gidermek ve depremzede vatandaşlara moral motivasyon sağlamak için bugün Şahane Pazar’ı Kahramanmaraşlılarla buluşturduk. Seyircilerin enerjisi çok güzel. Organizasyonda emeği geçen herkese ve tüm seyircilerimize teşekkür ediyoruz. 18 ve 25 Ağustos’ta da yine Şahane Pazar’ı seyircilerimizle buluşturacağız. Bir nebze de olsa yüzlerini güldürmüş, acılarını hafifletmişiz olmayıümit ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

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Kahramanmaraş’ta “Şahane Pazar” Eğlencesi Yaşandı
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