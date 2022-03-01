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Kahramanmaraş’ta şampiyon kadınlarla söyleşi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KSÜ iş birliğiyle ‘Kadın ve Spor’ adlı söyleşi etkinliği gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş’ta şampiyon kadınlarla söyleşi

Kahramanmaraş’ta şampiyon kadınlarla söyleşi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KSÜ iş birliğiyle ‘Kadın ve Spor’ adlı söyleşi etkinliği gerçekleştirilecek.

01 Mart 2022 Salı 13:58
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Paralimpik Yüzücü Sevilay Öztürk ve Halter Avrupa Şampiyonu Melike Günal’ın konuşmacı olarak yer alacağı etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda, Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle 2 Mart Çarşamba günü (yarın) ‘Kadın ve Spor’ adlı söyleşi etkinliği gerçekleştirilecek. Düzenlenecek etkinlikte ulusal ve uluslararası arenada pek çok başarıya imza atan Paralimpik Yüzücü Sevilay Öztürk ve Halter Avrupa Şampiyonu Melike Günal konuşmacı olarak yer alacak.

Müzik Şöleni

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 15.00’da gerçekleştirilecek söyleşi etkinliğinde Besteci Melek Ayçin Yıldırım da şarkılarıyla dinleyicilere müzik şöleni yaşatacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada düzenlenen etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.

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Kahramanmaraş’ta şampiyon Kadınlarla Söyleşi
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