Kahramanmaraş’ta sancak el değiştirdi!

Tören öncesi 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ile birlikte 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına ziyarette bulunan Vali Mükerrem Ünlüer, ziyaret defterini imzalayarak ilimize atanan Tuğgeneral Tolga Genç’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Törene; Vali Mükerrem Ünlüer, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Bakan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Habibullah Keser, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, İl Jandarma Komutan Vekili Erdal Eker, İl Emniyet Müdür Vekili Metin Cengiz, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Gazi Kışlası’nda düzenlenen törende, sancak Tuğgeneral Tolga Genç’e teslim edildi.



İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sancak devir teslim töreni, 2’nci Zırhlı Tugay Komutanlığının tarihçesinin okunması ile devam etti. Törende, Tugay Komutanının atama emri ve öz geçmişi okundu.



Sancak devir teslimi için platformda yerini alan Tuğgeneral Genç, devir-teslim andı içti.

Sancak devir-teslim tutanağını onaylayan 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, görevi devralan 2’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç’e komutanlık forsları ile bröverleri teslim etti.

Programın devamında bir konuşma yapan 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, görevi devralan Tuğgeneral Genç’e görevinde başarılar diledi.



Sancak devir teslim programı tören geçişi ile sona erdi.