Kahramanmaraş’ta Savunma Sanayi İşbirliği Programı Başladı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın stratejik çalışma alanları kapsamında Savunma Sanayinin Geliştirilmesi Projesi öncelikli yere sahip. İşbirliği protokolü ile KMTSO bünyesinde SAHA İstanbul İrtibat Ofisi açılışı gerçekleştirilirken Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini savunma sanayii, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek üzere ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamı sağlamayı da kapsayan faaliyetler gerçekleştirilecek.

KMTSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş’in yanı sıra TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Başkanı İsmail Doğan ve KMTSO Yönetim Kurulu üyeleri Abdullah Şirikçi ve Mehmet Beşen ile DOĞAKA Kahramanmaraş İl Koordinatörü Yusuf Köleli katıldı.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu burada yaptığı konuşmada, “Savunma sanayi için altyapımızın Kahramanmaraş olarak yeteri kadar var olduğunu, bunun disipline edilmesi gerektiğini, kontrol altında tutulması ve yol haritasının çizilmesinin gerektiğini düşünerek yola çıktık. Daha sonra SAHA İstanbul'u davet ettik. SAHA İstanbul'un buradaki potansiyeli görüp onların da düşüncelerimizi benimsemesi bizi, ziyadesiyle mutlu etti ve şimdi kapasitemizin ne olduğu, neleri nasıl yapabileceğimizi görmemiz lazım. Bunu da TÜBİTAK ile sağlayacağız, eksik yönlerimizi tamamlayacağız, geliştireceğiz ve bu sahada bizim de güçlü olarak var olmamızı sağlayacak adımlarımızı atmaya başlayacağız.” dedi.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ise “Kahramanmaraş'ımızda böylesi bir iradenin oluştuğunu görmekten çok mutlu olduk. Anadolu'muzda özellikle sanayiye, endüstriye dair çok önemli yetenekler gelişmiş durumda. Özellikle belli alanlar ve belli konularda ciddi bilgi birikimi, deneyim ve derinlik oluşmuş durumda. Dolayısıyla bunların hem savunma sanayine hem sivil havacılığa hem de uzaya hizmet eder hale getirilmesi için başkanımızın da belirttiği gibi bir sistematik içerisinde, bir stratejik plan dahilinde hareket edilmesi ihtiyacı var. Bu ihtiyacı nasıl deruhte ederiz, nasıl karşılıyor oluruz ki buradaki bu yetenekler oralara evrilebilsin onun çalışmasını yapıyor olacağız. Savunma, sivil havacılık ve uzay dediğimiz zaman aslında en ileri teknolojileri tarif ediyoruz. Savunma sanayi diye bir şey yoktur. Endüstrinin, teknolojinin savunma ürünleri vardır. Kahramanmaraş sanayimizin de çeşitli ürünleri var, bu ürünlerin arasına savunma ürünleri nasıl eklenir, firmalarımızın hangi yeteneklerini ne şekilde değerlendirebiliriz ki buralara evirebilelim. Ya da mevcut yeteneklere ne tür yetenekler eklemeliyiz ki o tap teknolojiler dediğimizi seviyeye firmalarımızı çekelim. Bu maksatla bu çalışmalar yapılıyor olacak. Bir diğer husus da savunma sanayi, sivil havacılık, uzay, daha ziyade İstanbul, Anakara, Kocaeli gibi illerde inkişaf ediyor, oralarda gelişiyor ama Anadolu'nun çeşitli yörelerindeki geliştirilen yeteneklerin orayla entegre edilmesi ihtiyacı var. Oralardaki birikimin, ivmenin buralara yansıtılması ihtiyacı var. Bunun için de yeteneklerin aynı network içerisinde değerlendirilmesi ve o etkileşimin o boyutta sağlanması lazım ki buraları da tıpkı oralar gibi yüksek teknoloji üretebilen noktalarımız haline getiriyor olalım. Burada, savunma sanayinde değerlendireceğimiz firmaları SAHA İstanbul bünyesine almak suretiyle networkun içine sokacağız. TÜBİTAK'ın bu bölgede yapacağı çalışmalarla da Kahramanmaraş sanayisinin 5 yıl sonra, 10 yıl sonra nereye evrilmesi gerektiği, hangi alanlarda yetenek geliştirmesi gerektiği konusunda bir stratejik planı olacak ve bir plan dahilinde yıllara sari olarak daha planlı programlı gelişme yönünde gayret sarf ediyor olacak.” şeklinde konuştu.

Protokol, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini savunma sanayii, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim yapmaya teşvik etmek üzere, bilgilendirme, projelerden haberdar etme, projeler etrafında kümeleme, ana yüklenicilerle birlikte çalışma ortamı sağlama faaliyetlerini kapsıyor.

Üniversitelerle sanayinin senkronize çalışmasını sağlama, devlet desteklerini projelere teksif etme, ülkede olmayan ve fakat mutlaka olması gereken üretim yeteneklerini ülkeye kazandırma, yurt dışı pazar arayışına destek verme gibi pek çok işlevi yerine getirmek üzere faaliyet gösterme, Oda üyeleri ve SAHA İstanbul üyeleri arasında iş birliğini, dayanışmalarını, sistem ve alt sistem projelerinde birlikte iş yapmalarını ve bilgi paylaşımı da işbirliği protokolünün hedefleri arasında yer alıyor.

SAHA İSTANBUL

Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, kuruluşunun 6’ncı yılında kat ettiği yol ve başarılarla savunma, uzay ve havacılık sanayilerinin “milli ve yerli üretim”lerine katkısını sürdürüyor. 27 olan üye sayısını, 6 yılda 723’e ulaştıran SAHA İstanbul, SAHA Expo Savunma Sanayii Fuarı ile sektörün en önemli buluşma noktası oldu, SAHA Akademi bünyesinde MBA Yönetici Yetiştirme Programı ve üniversite iş birlikleriyle sektörün, nitelikli iş gücü ve yönetim yapısının gelişimine katkı sağladı.

Savunma ve havacılık sektöründe dışa bağımlılıktan kurtulmak ve ihracatı artırmak hedefi ile ülkemizin savunma sanayiinin ihtiyacının yanı sıra müttefik olduğumuz ülkelerin de ihtiyacına özel teknolojiler geliştiriyoruz. Yaklaşık 20 yıldır sürdürülen ve artık Türkiye olarak sonuçlarını somut olarak görmeye başladığımız Milli Teknoloji Hamlesi 2022 yılında da yoğun bir şekilde devam edecek. Firmalarımızla tersaneleri, askeri tesisleri ve fabrikaları ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit ediyoruz ve bu kurumlarla yakın temas sağlıyoruz. Firmalarımızı ülkede üretilemeyeni üretebilmek adına yeni projelerde buluşturarak, milli üretim yeteneklerini konsolide ediyoruz. Firmalarımız arasındaki ticareti geliştirici platformlar oluşturuyoruz. Yerli ve yabancı pek çok ana yüklenici firma ile firmalarımızı buluşturan B2B görüşmeler yapıyoruz. Yeni nesil sanayi kümelenmemizle, Milli Teknoloji Hamlesi’ne en etkin desteği sunan STK olarak, ülkemizi savunma sanayisinde hak etiği noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz.

Geleneksel savunma sanayi fuarı konseptine yeni bir soluk getiren SAHA Expo, dünyanın ilk 3 boyutlu savunma sanayi fuarı olarak gerçekleştirildi. Fuarı bugüne kadar 87 bin 249’u yerli, 14 bin 221’i yabancı, toplam 101 bin 470 kişi ziyaret etti. Firmalarımızı savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay sektörlerinde milli üretime teşvik ediyoruz, ana yükleniciler ve üniversitelerle çalışmalarımızı yürütüyor, firmalarımızın destek mekanizmalarından yararlanmaları için rehberlik ediyoruz. Böylece uluslararası rekabette üstünlük sağlamalarına destek oluyoruz. İstanbul dışındaki illerimizde yer alan firmalarımızın da savunma sanayi üretim kapasitelerini geliştirmeleri ve sektöre katma değer sağlaması konusunda öncülük ediyoruz. 2022 yılında 25-28 Ekim tarihlerinde 60.000 m2’de gerçekleştirilecek olan ve 25 bin profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuarda, önceki deneyimlerden 10 bin B2B görüşmenin de yapılacağı tahmin ediliyor.

Avrupa Havacılık ve Uzay Kümeleri Birliği’nin (EACP) en büyük ikinci kümesi haline gelen SAHA İstanbul, platform ve alt yüklenici firmaları bir araya getirerek iş geliştirmeleri için zemin oluşturuyor, Avrupa Kümeler Birliği’ne de katılarak Avrupa’nın en büyük savunma sanayii kümesi hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor.