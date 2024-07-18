Kahramanmaraş’ta şehir merkezinin şebeke hatları yenileniyor!

KASKİ koordinesinde yürütülen çalışmalarla Ertuğrulgazi, Dumlupınar, Hayrullah,Şeyhadil, Dulkadiroğlu, Şeyhşamil, Bağlarbaşı ve Kanuni mahallelerine toplam bin 600 metre yeni içmesuyu hattı kazandırılıyor.

Yeni Kahramanmaraş’ın inşası noktasında üstyapıdan ulaşıma, yeşil alandan sosyal donatılara tüm alanlarda yatırımlarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha dayanıklı ve modern altyapı için de çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şehre sağlanan 10 Milyar TL’lik destekle bir yandan deforme olan altyapılar yenilenirken bir yandan da yeni içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının imalatı da sürüyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nun merkez mahallelerine toplam bin 600 metre uzunluğunda yeni içmesuyu hattı kazandırılıyor.Projenin tamamlanmasıyla birlikte Onikişubat’ta; Ertuğrulgazi, Dumlupınar ve Hayrullah mahalleleri ile Dulkadiroğlu’nda; Şeyhadil, Dulkadiroğlu, Şeyhşamil, Bağlarbaşı ve Kanuni mahalleleri kesintisiz içme suyuna kavuşacak.14 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak yeni içmesuyu hatlarının hizmete alınması hedefleniyor.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; daha modern ve sağlıklı altyapı noktasında yatırımların artarak devam ettiği, yerleşim yerlerinin altyapı sorununun çözüme kavuşturulması için 11 ilçenin tamamında projelerin sürdüğü belirtildi.