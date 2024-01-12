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Kahramanmaraş’ta Şehir Tasarım Çalışmaları Sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının şehir tasarım projesi kapsamında Zübeyde Hanım ve Hükümet Bulvarı arasındaki kısımda yapımına başlanan kalıcı konut ve iş yerleri hızla yükseliyor. Proje kapsamında bölgeye 300’ü aşkın bağımsız bölüm inşa edilecek.

Kahramanmaraş’ta Şehir Tasarım Çalışmaları Sürüyor

Kahramanmaraş’ta Şehir Tasarım Çalışmaları Sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının şehir tasarım projesi kapsamında Zübeyde Hanım ve Hükümet Bulvarı arasındaki kısımda yapımına başlanan kalıcı konut ve iş yerleri hızla yükseliyor. Proje kapsamında bölgeye 300’ü aşkın bağımsız bölüm inşa edilecek.

12 Ocak 2024 Cuma 13:51

Şehrin imarı ve inşası noktasında altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan kalıcı konutlara, eğitimden sağlığa tüm alanlarda çalışmalar hızla ilerlerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen şehir tasarım projesi de etaplar halinde devam ediyor.

Şehir merkezinde 5 farklı noktada şantiyeler kurulurken sahadaki hareketlilik dikkat çekici seviyeye ulaştı. Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği noktalardan birisi de Zübeyde Hanım ve Hükümet Bulvarı arasında kalan bölüm oldu. Emlak Konut tarafından yürütülen proje kapsamında alanda kalıcı konut ve iş yerleri hızla yükselirken, proje alanı içerisinde kalan KSÜ Bahçelievler Kampüsü’nün de yıkıma tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi arkası ve üniversite yerleşkesi alanını kapsayan projeyle bölgeye 200’ün üzerinde konut ve 100’ün üzerinde iş yeri olmak üzere 300’ü aşkın bağımsız bölüm inşa edilecek.

Başlayan Çalışmalar 1 Yılda Tamamlanacak

Şehir tasarım projesiyle yeni Kahramanmaraş’ın eski canlılığına kavuşacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından finanse edilen şehir tasarım projesinde çalışmalar hızlandı. Tarihimizin, kültürümüzün ve hikâyemizin olduğu bu alanların ayağa kaldırılması için proje kapsamında 3 bin 500 konut ve iş yerinin ihalesi yapıldı ve çalışmalar başladı. Yapımına başlanan projeler 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Kalan kısımların da projeleri tamamlanıyor. Büyükşehir Belediyesi arkasında ve üniversite yerleşkesinde Emlak Konut tarafından yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Eski üniversite binalarının yıkımı tamamlandı. Bölgeye 300’ün üzerinde bağımsız bölüm inşa edilecek. Şehir merkezine ise toplam 10 bin konut ve iş yeri kazandırılacak” cümlelerini kaydetti.

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Kahramanmaraş’ta Şehir Tasarım Çalışmaları Sürüyor
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