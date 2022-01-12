Kahramanmaraş’ta şehit ailesinden HDP'ye "teröristle poz" tepkisi

Adıyaman'da 24 Haziran 2016'da askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Er Mücahit Şimşek'in babası Adem Şimşek, gazetecilere, milletvekili diye geçinen bir kişinin teröristle birlikte olmasına anlam veremediğini söyledi.

Halkın bir kişiyi milletvekili yapmaya gücünün yettiği gibi olduğu yerden indirmeye de gücünün yeteceğini anlatan baba Şimşek, şunları kaydetti:

"Şehit babaları olarak diyorum ki Diyarbakır annelerine lütfen hepimiz destek olalım. Onlar da bizim gibi bekliyor. Biz oğlumuzla ahirette buluşmayı bekliyoruz, onlar da yalan dünyada bekliyor. Kırmızı plakayla gezen, askerle, polisle korunan bu milletvekili dönüp askerime, polisime silah sıkıyorsa derhal kanun çıkarılıp cezalandırılmasını istiyorum. Bu insanlar, Meclis çatısı altında, milletin koltuğunda otururken PKK'yı savunuyorsa bizim bunlarla da mücadele etmemiz lazım. Milletvekili de bir insandır. Cumhurbaşkanı'ma sesleniyorum, milletvekili de olsa bu insanların kanun çıkartılıp yargılanmasını istiyorum. Biz yaralıyız, yaralı bir kuş gibi çırpınıyoruz. Bizim kanunumuz var, yukarıda bir Allah'ımız var. Ezanımız dinmesin, vatanımız bölünmesin. Bunlar neyi paylaşamıyor? Bizim askerimiz ve polisimizin korumasıyla geziyorlar. Kırmızı plakalı arabayla gez, geri dön askerimizi vur. Böyle bir düzen olabilir mi? Cumhurbaşkanı'mızdan ve milletvekillerimizden tek ricam var, bu nasıl milletvekili olduysa öyle de indirelim."

Anne Özlem Şimşek de oğlunun kanının yerde bırakılmadığını ve şehit annesi olmanın gururunu yaşadığını bildirerek, şöyle konuştu:

"Namazlarımda günlerce dua ettim, 'Allah'ım bu teröristlerin parçalanmış şeklini göster' diye. Çok şükür Rabb'ime. HDP'lilere sadece şunu diyorum, 'Amacınız ne sizlerin? Nice evleri, nice yuvaları yıktınız'. Artık kan, şiddet yeter. Doğmamış çocuklar, babasız kalıyor. Bundan nasıl bir zevk alıyorsunuz, anlamıyorum. Biz bu al bayrağın altında olduğumuz, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız sürece kimse bizim bayrağımızı indiremeyecek. Kimse bizim devletimizi bölemeyecek. Benim kanım, vatanıma feda olsun. Bir Mücahit değil, 10 Mücahit'im feda olsun. Yeter ki vatanıma, milletime bir şey olmasın, bayrağım inmesin, ezanlarımız dinmeyecek. Bunu böyle bilsinler."

Milletvekili Güzel ile teröristin fotoğrafını görünce şaşırdığını anlatan anne Şimşek, "Fotoğrafı görünce şok şaşırdım. Onun gri bültenle arandığını da duymuştum. Oğlumun isminin olduğu bombalarla o teröristlerin etkisiz hale getirildiğini görünce mutlu oldum. Allah'ın izniyle bizi kimse bölemez. Biz yavrumuzdan ayrıldık ama Allah başka kimseye evlat acısı yaşatmasın." diye konuştu.