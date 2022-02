Kahramanmaraş’ta şehit çocuklarına karne etkinliği

Kervanhan Tesislerinde düzenlenen etkinliğe, şehit aileleri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettim Güngör, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, belediye başkanları ve kamu kurum amirleri katıldı.

Etkinlik, şehit çocuklarının kent protokolüyle pasta kesimiyle başladı. Program ikramların ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Programda konuşan Şehit Aileleri Ve Gaziler Dernek Başkanı Yunus Karaman, “Biz dernek olarak şehitlerimizin emanetleri hepimizin emaneti düsturuyla zaman zaman çeşitli faaliyetler yapmak üzere bir araya geliyoruz. Bu yaptığınız faaliyetler de onların bir anlık gülümsemesi, bir anlık mutluluğu bizleri çok mutlu ediyor. Sayın cumhurbaşkanımızı temsilen valimiz her programınızda bu evlatlarımızın yanında. Biz Kahramanmaraş'ta evlatlarımızı, şehit anılarımızın şehit babalarımızın eşlerimizi ve gazilerimizin yalnız olmadığını her fırsatta her türlü her şartta görüyoruz. Ben huzurlarınızda ev sahipliğinden dolayı tüm şehit çocuklarımızın Sami dedesi Sami Kervancıoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından söz alan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, “Tabii burada Yunus bey az önce çok güzel ifadeler kullandı. Yunus başkanıma bugün beraberdik oturup konuşuyorduk. Şehitlerimizin kıymetli işleri çocuklar için dedim ki, Yunus başkanıma ‘Başkanım bir ömür boyu Kervan lezzet grubu olarak sürekli yanlarında olmak istiyoruz.’ Yunus başkanıma ve yönetim kurulu üyelerine ben vebal koydum. Sayın başkanımda yönetim kurulu üyesi kardeşlerimiz de Allah razı olsun onlardan. Gerçekten her zaman bizi şehitlerimizin eşleri ile çocuklar ile bizlere sürekli buluşturuyor” diye konuştu.

Daha sonra açıklama Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de, “Bugün bu programa vesile olan Kervan işletmeleri sahibi Sami Kervancıoğlu’na yürekten teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin emanetleri aileleri ve çocuklarıyla bu tip programlardan bulunmaktan da son derece mutlu olduğunu ifade ediyorum. Bu vesileyle de şehitlerimizi rahmetle minnetle bir kez daha anıyoruz, gazilerimizi de sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyoruz. Tabii burada bizler elimizden geldiği kadar size ile beraber olmak, yanınızda olmak ve bu tip etkinlikleri çok artırmamız gerekiyor. Bu programın üstüne kışta sezonu Yedikuyular'da çocuklarımız, yavrularımız da karla beraber özel bir etkinlikte bir araya gelelim. Geçende ifade ettim, derneğimizin mekanını şehitlerimize uygun bir şekilde onların hatırasını yaşatmak adına yeniden bu sene tanzim edeceğiz, düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“her zaman şehit ailelerimizin evlatlarımızın emrindeyiz”

Son olarak konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, “Malumunuz sömestr tatili dolayısıyla evlatlarımıza bir karne hediyesi olarak böyle bir etkinlik düşünülmüş. Ben emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Başta derneğimize, yönetimine büyükşehir belediyemize ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugün tabii Kervan grubunun misafiriyiz. Ben özellikle Sami Bey'e misafirperverliğinden dolayı ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum evlatlarımızı aileleri bizi burada kendi misafir ediyor. Bugün ayrıca bir sinema etkinliği olmuş. Dolayısıyla ben evlatlarımızın çocuklarımızı mutluluğuna ortak olduğu için ayrıca mutluyum. İnşallah bundan sonra da hep beraber bu ve benzeri etkinliklerde beraber olmaya çalışacağız. Sizlerin yanınızda olmaya çalışacağız. Her zaman ifade ettiğim gibi milletimiz olarak her zaman şehit ailelerimizin evlatlarımızın emrindeyiz. Bunu da burada ifade etmek isterim. Bu vesile ile tekrar Ben şehitlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Bu vatanı bizlere miras bıraktılar. Bu vesile ile tekrar rahmet dileyerek hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun” ifadelerine yer verdi.