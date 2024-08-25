Kahramanmaraş’ta sel mücadelesi!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bugün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası anında harekete geçti. Yaklaşık 20 dakikada şehir merkezinde metrekareye 8 kilogram yağmur düşerken Büyükşehir Belediyesi ekipleri de hızla sahaya indi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ve KASKİ ekiplerince yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, sağanak yağışlarla taşınan ve ulaşıma engel olan tonlarca rusubat ana arter, cadde, meydan ve bulvarlardan temizleniyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla yollar ulaşıma açık tutuluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sağanak yağışlar sonrası meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçmek için 15 araç ve 40 personelle sahada çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.