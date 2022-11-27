Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Abdulkadir Konukoğlu: “Gayemiz ülkemize hizmet edecek üst düzey sağlık profesyonelleri yetiştirmektir”
Abdulkadir Konukoğlu: “Gayemiz ülkemize hizmet...
Başkan Güngör, Gazeteci Okutucu’nun Nikah Törenine Katıldı
Başkan Güngör, Gazeteci Okutucu’nun Nikah...
Nihayet Dergisi’nin Usta Kalemleri Kahramanmaraş’ta Okurlarla Buluştu
Nihayet Dergisi’nin Usta Kalemleri Kahramanmaraş’ta...
Kahramanmaraş’ta KAMEK Kursları Büyük Beğeni Topluyor
Kahramanmaraş’ta KAMEK Kursları Büyük Beğeni...
‘Dünya Sürgünü’ Kahramanmaraş’ta Beyaz Perdeye Taşınıyor
‘Dünya Sürgünü’ Kahramanmaraş’ta Beyaz Perdeye...

Kahramanmaraş’ta sepet örerek 6 çocuğunu okuttu

Kahramanmaraş’ta 85 yaşındaki Hasan dede, 60 yıldır sepet örüyor.

Kahramanmaraş’ta sepet örerek 6 çocuğunu okuttu

Kahramanmaraş’ta sepet örerek 6 çocuğunu okuttu

Kahramanmaraş’ta 85 yaşındaki Hasan dede, 60 yıldır sepet örüyor.

27 Kasım 2022 Pazar 16:35

Hasan Ertanıdır, ilerleyen yaşı ve bükülen beline rağmen hiç kimseye muhtaç olmamak için, hediyelik sepetler örüyor.

6 çocuğunu sepet örerek okutan Ertanıdır, el emeği göz nuru ile söğüt çubuğu ve bazı ağaçların köklerinde filizlenen dallardan ördüğü sepetlerde boya ya da çivi kullanmıyor.

Geçimini sepet örmekle sağlayan Hasan Dede, Onikişubat ilçesi Fatmalı mahallesinde ördüğü sepetlerin çubuklarını dağlardan toplayarak, ilmik ilmik işliyor.

Ertanıdır, sepetçiliği babasından çocuk yaşlarda öğrendiğini ve geçimini bu işle sağladığını dile getirerek, "Ben bu mesleği babamdan öğrendim ve 60 yıldır yapıyorum” dedi.

5 yıl önce eşini kaybeden Hasan dede, yalnız yaşadığı evinde sepetlerle bir nevi arkadaş gibi, onları desen desen örerek vakit geçiriyor.

Ördüğü sepetleri internet üzerinden ve tanıdığı esnaflar tarafından toplu olarak pazarlayan Ertanıdır, küçük boy hediyelik sepetleri 60 liradan, üzüm zembili olarak ördüğü büyük sepetleri ise 100 liradan satıyor.

Hayatı hikayesi hakkında SHA muhabirine konuşan Hasan Ertanıdır, “1937 doğumluyum, 80 küsur yaşadım, 60 senedir bu işi yaparım. Sepet örme işte boş zamanında yani hem zaman geçiyor, hem maddi olarak bir destek oluyor. yani bana sepet işleri senede 30, 40, 50 tane yaparım yani. Boş zamanlarda isteyenlere veririz. Ya o benim çocukluğumda babam yapardı, ben de babama çok bakarak öğrendim idi. Sonra da rahmetli babam son zamanlarında ben yaparken geldi gülerekten, dedi yahu Maşallah, çırak ustayı geçti dedi. Evet bunun çubukları buralarda bulunur, kıraç yerde. Şu şimdiki gösterdiklerimiz sulu yerde olur. Söğüt ağacı.. Ama şu ufak sepetler bürok denir. Şu günde yani en ufağı 50, 60 lira oldu. 50-60 liraya alıcı buluyor yani” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Sepet örerek 6 çocuğunu Okuttu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazır
Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi Yeni Sezona Hazır
Kahramanmaraş’ta kamyon ile otomobil çalıştı! 5 yaralı
Kahramanmaraş’ta kamyon ile otomobil çalıştı! 5 yaralı
Alparslan Türkeş Kahramanmaraş’ta Dualarla Anıldı
Alparslan Türkeş Kahramanmaraş’ta Dualarla Anıldı
Geri Dönüşüm Fabrikasının Ağır Yükünü ‘Tülay Usta’ Taşıyor
Geri Dönüşüm Fabrikasının Ağır Yükünü ‘Tülay Usta’ Taşıyor
Mustafa Buluntu İlk Ziyaretini, Gazeteci Dostuna Yaptı!
Mustafa Buluntu İlk Ziyaretini, Gazeteci Dostuna Yaptı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber