Kahramanmaraş’ta sepet örerek 6 çocuğunu okuttu

Hasan Ertanıdır, ilerleyen yaşı ve bükülen beline rağmen hiç kimseye muhtaç olmamak için, hediyelik sepetler örüyor.

6 çocuğunu sepet örerek okutan Ertanıdır, el emeği göz nuru ile söğüt çubuğu ve bazı ağaçların köklerinde filizlenen dallardan ördüğü sepetlerde boya ya da çivi kullanmıyor.

Geçimini sepet örmekle sağlayan Hasan Dede, Onikişubat ilçesi Fatmalı mahallesinde ördüğü sepetlerin çubuklarını dağlardan toplayarak, ilmik ilmik işliyor.

Ertanıdır, sepetçiliği babasından çocuk yaşlarda öğrendiğini ve geçimini bu işle sağladığını dile getirerek, "Ben bu mesleği babamdan öğrendim ve 60 yıldır yapıyorum” dedi.

5 yıl önce eşini kaybeden Hasan dede, yalnız yaşadığı evinde sepetlerle bir nevi arkadaş gibi, onları desen desen örerek vakit geçiriyor.

Ördüğü sepetleri internet üzerinden ve tanıdığı esnaflar tarafından toplu olarak pazarlayan Ertanıdır, küçük boy hediyelik sepetleri 60 liradan, üzüm zembili olarak ördüğü büyük sepetleri ise 100 liradan satıyor.

Hayatı hikayesi hakkında SHA muhabirine konuşan Hasan Ertanıdır, “1937 doğumluyum, 80 küsur yaşadım, 60 senedir bu işi yaparım. Sepet örme işte boş zamanında yani hem zaman geçiyor, hem maddi olarak bir destek oluyor. yani bana sepet işleri senede 30, 40, 50 tane yaparım yani. Boş zamanlarda isteyenlere veririz. Ya o benim çocukluğumda babam yapardı, ben de babama çok bakarak öğrendim idi. Sonra da rahmetli babam son zamanlarında ben yaparken geldi gülerekten, dedi yahu Maşallah, çırak ustayı geçti dedi. Evet bunun çubukları buralarda bulunur, kıraç yerde. Şu şimdiki gösterdiklerimiz sulu yerde olur. Söğüt ağacı.. Ama şu ufak sepetler bürok denir. Şu günde yani en ufağı 50, 60 lira oldu. 50-60 liraya alıcı buluyor yani” diye konuştu.