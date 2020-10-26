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Kahramanmaraş’ta sigara içme yasağı

Kahramanmaraş Valiliği açık alanda sigara içmeyi yasakladı.

Kahramanmaraş’ta sigara içme yasağı

Kahramanmaraş’ta sigara içme yasağı

Kahramanmaraş Valiliği açık alanda sigara içmeyi yasakladı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 11:10
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Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 26 Ekim 2020 günü saat 10: 00’da Vali Vekili Mahmut HERSANLIOĞLU Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda

1. Salgınla mücadelede maske kullanımını zaafa uğrattığı için meydan, cadde, sokak, park, kamunun ortak kullandığı alanlar vb. yerlerde sigara içilmesinin yasaklanmasına,

2. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya

hesaplarından paylaşılmasına,

3. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında

duyurulmasına,

4. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

5. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu

görevlileri tarafından yürütülmesine,

6. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

7. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında

kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oy Birliği ile karar verildi.

Son Güncelleme: 26.10.2020 13:07
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