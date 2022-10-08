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Kahramanmaraş’ta Şıra Festivali

Kahramanmaraş’ta 22 mahallenin bir araya gelerek düzenlediği Şıra Festivaline vatandaşlar akın etti.

Kahramanmaraş’ta Şıra Festivali

Kahramanmaraş’ta Şıra Festivali

Kahramanmaraş’ta 22 mahallenin bir araya gelerek düzenlediği Şıra Festivaline vatandaşlar akın etti.

08 Ekim 2022 Cumartesi 14:29

Demokrasi Meydanında bu yıl 2.’si düzenlenen Bertiz Masere Günleri’nde (Şire Festivali) bölgeye has yöresel ürünlerin uygulamalı olarak tanıtım ve ikramı yapıldı.

Bertiz’in bilinirliğini artırmak, kültürel değerlerini ve yöresel ürünlerini tanıtmak amacıyla Dulkadiroğlu Belediyesi ile Bertiz Eğitim ve Kültür Vakfı organizesinde düzenlenen festival iki gün sürecek.

22 mahalle muhtarlığının ürünlerini getirdiği Demokrasi Meydanında, festivale pekmezden oluşan hapısa, sucuk ve pestil damgasını vurdu.

Yoğun katılımın olduğu ve geleneksel hale dönüşmesi hedeflenen Bertiz Masere Günleri Festivali’ne katılan vatandaşlar, Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerini tatmak için birbirleriyle yarıştılar.

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Kahramanmaraş’ta Şıra Festivali
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