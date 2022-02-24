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Kahramanmaraş’ta Şoförlere Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren otobüs şoförlerine, mesleki becerilerine yönelik sınavlar düzenleniyor. 9 gün sürecek ‘Mahir Eller’ projesi kapsamında başarılı olan şoförler Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacak.

Kahramanmaraş’ta Şoförlere Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Kahramanmaraş’ta Şoförlere Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren otobüs şoförlerine, mesleki becerilerine yönelik sınavlar düzenleniyor. 9 gün sürecek ‘Mahir Eller’ projesi kapsamında başarılı olan şoförler Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacak.

24 Şubat 2022 Perşembe 14:39
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren otobüs şoförlerine bir dizi eğitim veriliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) organizasyonunda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı işbirliğinde sürdürülen çalışmalar 9 gün boyunca devam edecek. Mahir Eller Projesi kapsamında Toplu Taşıma Şoför Meslek Sınavlarında başarılı olan otobüs şoförleri Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacak. Sınavlara şehir merkezinin yanı sıra Afşin, Elbistan ve Çağlayancerit ilçelerinde hizmet veren toplamda 94 şoför katılıyor.

Başarılı Adaylara Sertifika Verilecek

Mahir Eller Projesi Kahramanmaraş Yerel Oda Koordinatörü İrem Emir, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Mahir Eller Projesi kapsamında 143 alanda mesleki yeterlilik belgesi verilmesi hususunda sınavlarımız devam etmektedir. Sınavlar neticesinde başarılı olan adaylar mesleki yeterlilik belgesi sertifikası almaya hak kazanacaklar. Bu sertifikalar 5 yıl boyunca geçerli olup, şoförler mesleklerine devam ettikleri müddetçe geçerlilik süresini uzatabileceklerdir. Sınavlarda başarısız olan adaylar ise sınava tekrar sınavlara girme hakkına sahip olup, başarılı oldukları takdirde belge almaya hak kazanacaklardır. Farklı alanlar da mesleki yeterlilik belgesi verilmesine yönelik sınavlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta Şoförlere Mesleki Yeterlilik Eğitimi
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