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Kahramanmaraş’ta soya tohumu dağıtıldı!

Kahramanmaraş’ta üreticilere soya tohumu dağıtıldı.

Kahramanmaraş’ta soya tohumu dağıtıldı!

Kahramanmaraş’ta soya tohumu dağıtıldı!

Kahramanmaraş’ta üreticilere soya tohumu dağıtıldı.

22 Haziran 2023 Perşembe 16:46

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) doğrultusunda yürütülen "Kahramanmaraş İlinde İkinci Ürün Soya Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında Soya Tohumu Dağıtımı Programı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen dağıtım programına İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, İl Müdür Yardımcısı Salih İnan, İl Müdür Yardımcısı Doğan Doğan, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ali Karakoç, Onikişubat İlçe Müdürü İsmail Kıraç, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Dulkadiroğlu İlçesinden 55 çiftçiye 3.900 dekarlık alanda kullanılmak üzere 39 bin kg, Onikişubat İlçesinden 50 çiftçiye 2 bin 920 dekarlık alanda kullanılmak üzere 29 bin 200 kg, Pazarcık İlçesinden 6 çiftçiye 630 dekarlık alanda kullanılmak üzere 6 bin 300 kg ve Türkoğlu İlçesinden 66 çiftçiye 2 bin dekarlık alanda kullanılmak üzere 20 bin kg Soya tohumluğu dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje ile ülkemizde arz açığı olan bitkisel yağ üretiminin artırılmasına katkı sağlanmış olacaktır.

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Kahramanmaraş’ta Soya Tohumu Dağıtıldı!
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