Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta ‘Benim Adım Can’ Minikler İçin Sahne Alacak
Kahramanmaraş’ta ‘Benim Adım Can’ Minikler...
Yazar Tongar, Kahramanmaraş’ta Fıtrat Pedagojisini Anlatacak
Yazar Tongar, Kahramanmaraş’ta Fıtrat Pedagojisini...
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları günü değildir’
‘5 Aralık Dünya Kadın hakları...
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile Hem Eğlendi Hem Öğrendi
Kahramanmaraş’ta Minikler ‘Sihirli Şapka’ ile...
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana erişim konusunda sorunu en çok tekstilde yaşadık”
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana...

Kahramanmaraş’ta STK’lar Çin’in Doğu Türkistan’a zulmünü protesto etti

Kahramanmaraş’ta STK’lar Çin'in Doğu Türkistan politikalarını protesto etti.

Kahramanmaraş’ta STK’lar Çin’in Doğu Türkistan’a zulmünü protesto etti

Kahramanmaraş’ta STK’lar Çin’in Doğu Türkistan’a zulmünü protesto etti

Kahramanmaraş’ta STK’lar Çin'in Doğu Türkistan politikalarını protesto etti.

09 Aralık 2022 Cuma 16:15

Dulkadiroğlu ilçesindeki Ulu Caminin bulunduğu alanda toplanan grup, açıklama yapıp dua ettikten sonra dağıldı.

Çin’in Doğu Türkistan’daki politikalarına tepki gösteren STK’lar, tekbir getirip basın açıklamasıyla Doğu Türkistan’a destek verdi.

STK’lar adına konuşan Dr. Harun Reşit Paksoy, “Çin hükümeti özellikle 2017 yılından beri sayılarının 1200’ü geçtiği belirtilen toplama kamplarında 1 ila 3 milyon kişiyi zorla alıkoyuyor. Çin zulmünün açıkça diğer adı: Adım adım soykırımdır. Doğu Türkistanlılar, inanmadıkları Çin Komünist Partisi (ÇKP) ideolojisinin söylevlerini, marş ve şiirlerini ezberlemek zorunda bırakılıyor. Sanki bir dinmiş gibi, Çin komünist partisinin liderine tazime zorlanıyor.

Biz burada Uygur’u, Kazak’ı, Kırgız’ı ve Hui’siyle İslam inancına mensup insanları, ırkçı bir yaklaşımla topyekûn ortadan kaldırmayı hedefleyen Çin’in soykırım içeren uygulamalarından vazgeçmesi adına bir kanaat oluşturmayı hedefliyoruz.

Ülkesi Bosna’da nice soykırımlara şahitlik eden rahmetli Aliya İzzetbegoviç ‘Unutulan soykırım tekrarlanır’ diyor. Hiçbir soykırım elbette unutulmasın ve insanlık ailesi bir daha asla soykırımlarla yüz yüze kalmasın duasıyla Çin’in bu zulmüne karşı; ulusal ve uluslararası kamuoyunu farkındalığa çağırıyoruz.

Doğu Türkistan, bir etnik gruba karşı girişilmiş en yaygın ve sistematik baskı rejimlerinden birine sahne olmakta! 2016 yılından bu yana 1 ila 3 milyon Uygur, toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldı, işçi kölelere dönüştürüldü ve kısırlaştırma programlarının hedefi oldu.

Uygurlar bugün en temel insani hakları ellerinden alınmış bir halk olarak kitlesel bir cezalandırma ile karşı karşıya bulunmaktadır. Çin’in Uygur bölgesinde uyguladığı terörle savaş ve güvenlik merkezli politikaları Uygur toplumunu kültürel kimliklerinden, dini inançlarından sıyrılmış ve ‘terbiye edilmiş’ makul vatandaşlar haline getirecek kitlesel bir sosyal mühendislik projesi olarak görülmelidir. Bugün geldiğimiz noktada, Uygur bölgesinde, Uygurca tüm eğitim kurumlarından kaldırılmış, din eğitimi ve öğretimi yasaklanmış, Kur’an-ı Kerim dahil dini kitapları bulundurmak ve okumak, ibadet etmek, sakal bırakmak, başörtü, uzun etek gibi dini kisveler kullanmak yasaklanmıştır. Şimdi bir de bu zulümlere Çin hükümetinin irrasyonel ‘Sıfır Kovid’ nedeniyle eve kapatılma zorunluluğu eklendi. Evlerin kapıları kaynak makineleriyle kapatılmakta, insanların en temel ihtiyaçlarını gidermek için dahi dışarı çıkmalarına müsaade edilmemektedir. En son yaşanan elim yangın faciası ve Çinli görevlilerin bu faciaya seyirci kalmaları bir kez daha göstermiştir ki, Çin Komünist Partisi ve yönetimi, zalim ve katildir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta STK’lar Çin’in Doğu Türkistan’a Zulmünü Protesto Etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elbistan’da parklara yapılan saldırıların maliyeti 2 milyon lira!
Elbistan’da parklara yapılan saldırıların maliyeti 2 milyon lira!
İngiliz BBC'nin Kirli Oyunu
İngiliz BBC'nin Kirli Oyunu
Başkan Mahçiçek: Kıyı projemizin 5 kilometrelik kaya tahkimatında sona geldik
Başkan Mahçiçek: Kıyı projemizin 5 kilometrelik kaya tahkimatında sona geldik
Kahramanmaraş’ta Kültür Sanat Etkinliklerine Yoğun İlgi
Kahramanmaraş’ta Kültür Sanat Etkinliklerine Yoğun İlgi
Kahramanmaraş’ta ‘Benim Adım Can’ Minikler İçin Sahne Alacak
Kahramanmaraş’ta ‘Benim Adım Can’ Minikler İçin Sahne Alacak

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber