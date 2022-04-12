Kahramanmaraş’ta Suriyeli Ailelere PIKTES programı tanıtıldı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği’nin finansman destekçisi olduğu “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES)" kapsamında yabancı uyruklu öğrencilerin ailelerine ülkemizde uygulanan eğitim ve öğretimle ilgili bilgilendirme yapmak, eğitim fırsatlarını tanıtmak, eğitime erişimlerini artırmak ve eğitimde yeni yaklaşımlar geliştirmek amacıyla ilimizde "Aile Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.