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Kahramanmaraş’ta Suriyeli Ailelere PIKTES programı tanıtıldı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği’nin finansman destekçisi olduğu “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES)" kapsamında yabancı uyruklu öğrencilerin ailelerine ülkemizde uygulanan eğitim ve öğretimle ilgili bilgilendirme yapmak, eğitim fırsatlarını tanıtmak, eğitime erişimlerini artırmak ve eğitimde yeni yaklaşımlar geliştirmek amacıyla ilimizde "Aile Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta Suriyeli Ailelere PIKTES programı tanıtıldı

Kahramanmaraş’ta Suriyeli Ailelere PIKTES programı tanıtıldı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği’nin finansman destekçisi olduğu “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES)" kapsamında yabancı uyruklu öğrencilerin ailelerine ülkemizde uygulanan eğitim ve öğretimle ilgili bilgilendirme yapmak, eğitim fırsatlarını tanıtmak, eğitime erişimlerini artırmak ve eğitimde yeni yaklaşımlar geliştirmek amacıyla ilimizde "Aile Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

12 Nisan 2022 Salı 16:03
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Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü M. Sait Kırmacı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen "Aile Bilgilendirme Toplantısı"na İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Demirtaş, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Kemal Kösekul ve Soner Akpınar, Suriyeli öğrenciler ve aileleri katıldı.

Toplantıda Suriyeli ailelere “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES)" hakkında sunum ve bilgilendirme gerçekleştirildi. Proje ile ilgili ailelerden gelen sorular cevaplandırıldı.

Program sonunda katılımcı ailelere tanıtım ve bilgilendirme kitapçıkları ile hediye dağıtımı gerçekleştirildi.

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Kahramanmaraş’ta Suriyeli Ailelere PIKTES Programı Tanıtıldı
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