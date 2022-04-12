Kahramanmaraş’ta Suriyeli Ailelere PIKTES programı tanıtıldı

Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü M. Sait Kırmacı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen "Aile Bilgilendirme Toplantısı"na İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Demirtaş, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Kemal Kösekul ve Soner Akpınar, Suriyeli öğrenciler ve aileleri katıldı.
Toplantıda Suriyeli ailelere “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES)" hakkında sunum ve bilgilendirme gerçekleştirildi. Proje ile ilgili ailelerden gelen sorular cevaplandırıldı.
Program sonunda katılımcı ailelere tanıtım ve bilgilendirme kitapçıkları ile hediye dağıtımı gerçekleştirildi.