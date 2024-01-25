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Kahramanmaraş’ta sürücülere alternatif güzergâh uyarısı!

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Şehit İlbey Caddesi’nin 26, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde 22.00 ile 07.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta sürücülere alternatif güzergâh uyarısı!

Kahramanmaraş’ta sürücülere alternatif güzergâh uyarısı!

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Şehit İlbey Caddesi’nin 26, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde 22.00 ile 07.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

25 Ocak 2024 Perşembe 11:52

6 Şubat depremlerinin ardından yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları dolayısıyla Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Şehit İlbey Caddesi’nin 26, 27 ve 28 Ocak tarihlerinde 22.00 ile 07.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bölgede gerçekleştirilecek içme suyu hattı imalatları sırasında ulaşımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Sürücülere Alternatif Güzergah Uyarısı!
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