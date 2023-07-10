Kahramanmaraş’ta sürücülere alternatif güzergâh uyarısı!

Şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için yol yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesi Dr. Sait Bulvarı’nda gerçekleştirilen asfalt çalışmaları nedeniyle arterin 15 Temmuz Cumartesi gününe kadar 08.00 ile 20.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karar ilişkin yapılan açıklamada; çalışmalar esnasında aksamalara neden olmaması adına caddeye araç park edilmemesi, trafikte herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.