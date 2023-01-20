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Kahramanmaraş’ta tam olimpik yüzme havuzu için ihaleye çıkılıyor!

23 Ocak Pazartesi günü Tam Olimpik Yüzme Havuzu ihalesinin gerçekleştirileceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak, donanımıyla beğeni toplayacak tam olimpik yüzme havuzu için ihaleye çıkıyoruz. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ta tam olimpik yüzme havuzu için ihaleye çıkılıyor!

Kahramanmaraş’ta tam olimpik yüzme havuzu için ihaleye çıkılıyor!

23 Ocak Pazartesi günü Tam Olimpik Yüzme Havuzu ihalesinin gerçekleştirileceğini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak, donanımıyla beğeni toplayacak tam olimpik yüzme havuzu için ihaleye çıkıyoruz. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” dedi.

20 Ocak 2023 Cuma 12:29

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak olan tam olimpik yüzme havuzunun ihalesine sayılı günler kaldı. Gaziantep Yolu üzerinde, Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu 120 dönümlük alana kazandırılacak spor kompleksinin bir parçası olan tam olimpik yüzme havuzunun ihalesi, 23 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek. Şehrin büyük bir heyecanla beklediği kapalı yüzme havuzu, uzun yıllar boyunca şehre ve su sporlarına hizmet edecek.

Modern Spor Alanları

Proje kapsamında 3 katlı olarak inşa edilecek olan Kapalı Tam Olimpik Yüzme Havuzu, yaklaşık 17 bin metrekare alana ve bin 355 seyirci kapasitesine sahip olacak. Tesis içerisinde 2 adet antrenman salonu, soyunma odaları, 1 adet yarı olimpik ve tam olimpik yüzme havuzu, seyirci fuayeleri, gözlemci ve hakem odaları, idari ofisler, toplantı salonu, seyirci tribünü, fitness salonları, teknik alanlar ve sosyal donatılar yer alacak. Günümüz teknolojileriyle donatılacak tesis, misafirlerine modern spor alanlarını ve konforu birlikte sunacak.

Şehrimize Hayırlı Olsun

Projenin Kahramanmaraş için önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimize kazandıracağımız tam olimpik yüzme havuzumuzun projesini tamamlayarak ihale sürecimizi başlattık. İnşallah 23 Ocak Pazartesi günü de ihalemizi gerçekleştireceğiz. Şehrimizin ihtiyacı olan bir proje. Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alana inşa edilecek. Uzun yıllar boyunca Kahramanmaraş’ımıza hizmet edecek, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak bu projemizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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