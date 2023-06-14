Kahramanmaraş’ta tapu sözleşmeli personel alımı yapacak!

Başvurular, 3 - 7 Temmuz 2023 tarihleri arasında https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.
Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi- Kariyer Kapısı Sistemi tarafından, adayların KPSS (B) grubu puanı ve tercihleri doğrultusunda, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, sıraya konulmak suretiyle yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek, asil olarak atanmaya hak kazanan aday sayısının iki katı kadar da yedek aday belirlenecek.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 171 (yüzyetmişbir) adet Sözleşmeli Tekniker ve 31 (otuz bir) adet Sözleşmeli Mühendis pozisyonuna, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.
POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A-Genel Şartlar
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
B-Özel Şartlar
1) Sözleşmeli Tekniker unvanı için 2022 yılı KPSS (B) grubu P93, Sözleşmeli Mühendis unvanı için 2021 veya 2022 yılı KPSS (B) grubu P3 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak. (KPSS ’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak, pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak veren, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunan, bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden başvurusu değerlendirmeye alınmayan veya reddedilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.)
2) Arşiv araştırması olumlu olmak.
3) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak. (Adayların, mezun oldukları ön lisans ve lisans programlarına ve KPSS puanlarına uygun tek bir pozisyon için başvuru yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.)
UNVANLAR, MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS/LİSANS PROGRAMLARI VE YERLEŞTİRME YAPILACAK BİRİMLER
UNVANI
PROGRAM ADI
BİRİMLER
SÖZLEŞMELİ TEKNİKER
TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU
TAPU VE KADASTRO
TAPU KADASTRO
TAPU MÜDÜRLÜKLERİ
SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS
JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
JEODEZİ VE HARİTACILIK MÜHENDİSLİĞİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ
KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1) Başvurular, 03.07.2023 tarihinden 07.07.2023 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2) Başvuru esnasında adayların kimlik bilgileri, KPSS puanı, eğitimi, adli sicil kaydı ve erkek adayların askerlik bilgisi e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden, bu aşamada adaylardan belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme ve düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA
1. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi- Kariyer Kapısı Sistemi tarafından, adayların KPSS (B) grubu puanı ve tercihleri doğrultusunda, en yüksek puan alan adaydan başlanarak, sıraya konulmak suretiyle yerleştirme işlemi gerçekleştirilecek olup, asil olarak atanmaya hak kazanan aday sayısının iki katı kadar da yedek aday belirlenecektir. (Yedek listede yer almak, daha sonraki personel alımları için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.)
2. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
3. Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği, başvuru değerlendirme/yerleştirme sonuçları sadece Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden açıklanacak olup, ayrıca liste ilanı ve yazılı tebligat yapılmayacaktır.
4. Yapılacak olan arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması iptal edilen veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine, yedek olarak belirlenen adayların ataması yapılacaktır.
İlanen duyurulur.
İLETİŞİM
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/Çankaya/ANKARA
Tel : 0 (312) 5514517 - 5514716 -5514484
Web : www.tkgm.gov.tr.
e-posta : [email protected]
SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ATAMASI YAPILACAK KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ
BÖLGESİ
İLİ
ATAMA YAPILACAK BİRİMLER
ATAMA YAPILACAK POZİSYON SAYISI
ELAZIĞ
BİNGÖL
BİNGÖL Kadastro Müdürlüğü
2
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ELAZIĞ Kadastro Müdürlüğü
2
ELAZIĞ
MALATYA
MALATYA Kadastro Müdürlüğü
2
ELAZIĞ
TUNCELİ
TUNCELİ Kadastro Müdürlüğü
2
GAZİANTEP
GAZİANTEP
GAZİANTEP Kadastro Müdürlüğü
5
GAZİANTEP
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ Kadastro Müdürlüğü
4
GAZİANTEP
KİLİS
KİLİS Kadastro Müdürlüğü
1
HATAY
HATAY
HATAY Kadastro Müdürlüğü
4
ŞANLIURFA
ADIYAMAN
ADIYAMAN Kadastro Müdürlüğü
4
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA Kadastro Müdürlüğü
5
Toplam: 31
SÖZLEŞMELİ TEKNİKER ATAMASI YAPILACAK TAPU MÜDÜRLÜKLERİ
BÖLGESİ
İLİ
ATAMA YAPILACAK BİRİMLER
ATAMA YAPILACAK POZİSYON SAYISI
ADANA
ADANA
FEKE Tapu Müdürlüğü
1
ANTALYA
ANTALYA
ALANYA Tapu Müdürlüğü
1
EDİRNE
EDİRNE
KEŞAN Tapu Müdürlüğü
1
ELAZIĞ
BİNGÖL
ADAKLI Tapu Müdürlüğü
1
ELAZIĞ
BİNGÖL
KİĞI Tapu Müdürlüğü
1
ELAZIĞ
BİNGÖL
YEDİSU Tapu Müdürlüğü
1
ELAZIĞ
ELAZIĞ
ALACAKAYA Tapu Müdürlüğü
1
ELAZIĞ
MALATYA
AKÇADAĞ Tapu Müdürlüğü
2
ELAZIĞ
MALATYA
ARGUVAN Tapu Müdürlüğü
2
ELAZIĞ
MALATYA
DARENDE Tapu Müdürlüğü
1
ELAZIĞ
MALATYA
YAZIHAN Tapu Müdürlüğü
1
ELAZIĞ
TUNCELİ
ÇEMİŞGEZEK Tapu Müdürlüğü
1
ELAZIĞ
TUNCELİ
NAZIMİYE Tapu Müdürlüğü
1
ELAZIĞ
TUNCELİ
OVACIK(TUNCELİ) Tapu Müdürlüğü
1
GAZİANTEP
GAZİANTEP
ARABAN Tapu Müdürlüğü
1
GAZİANTEP
GAZİANTEP
İSLAHİYE Tapu Müdürlüğü
4
GAZİANTEP
GAZİANTEP
NİZİP Tapu Müdürlüğü
3
GAZİANTEP
GAZİANTEP
NURDAĞI Tapu Müdürlüğü
2
GAZİANTEP
GAZİANTEP
OĞUZELİ Tapu Müdürlüğü
4
GAZİANTEP
GAZİANTEP
ŞAHİNBEY Tapu Müdürlüğü
19
GAZİANTEP
GAZİANTEP
ŞEHİTKAMİL Tapu Müdürlüğü
21
GAZİANTEP
GAZİANTEP
YAVUZELİ Tapu Müdürlüğü
1
GAZİANTEP
KAHRAMANMARAŞ
AFŞİN Tapu Müdürlüğü
1
GAZİANTEP
KAHRAMANMARAŞ
DULKADİROĞLU Tapu Müdürlüğü
3
GAZİANTEP
KAHRAMANMARAŞ
ELBİSTAN Tapu Müdürlüğü
2
GAZİANTEP
KAHRAMANMARAŞ
GÖKSUN Tapu Müdürlüğü
1
GAZİANTEP
KAHRAMANMARAŞ
ONİKİŞUBAT Tapu Müdürlüğü
2
GAZİANTEP
KAHRAMANMARAŞ
PAZARCIK Tapu Müdürlüğü
1
GAZİANTEP
KİLİS
KİLİS Tapu Müdürlüğü
1
GAZİANTEP
KİLİS
MUSABEYLİ Tapu Müdürlüğü
1
HATAY
HATAY
ALTINÖZÜ Tapu Müdürlüğü
1
HATAY
HATAY
ANTAKYA Tapu Müdürlüğü
6
HATAY
HATAY
ARSUZ Tapu Müdürlüğü
1
HATAY
HATAY
DEFNE Tapu Müdürlüğü
2
HATAY
HATAY
HASSA Tapu Müdürlüğü
1
HATAY
HATAY
KIRIKHAN Tapu Müdürlüğü
1
HATAY
HATAY
KUMLU Tapu Müdürlüğü
1
HATAY
HATAY
REYHANLI Tapu Müdürlüğü
2
HATAY
HATAY
SAMANDAĞ Tapu Müdürlüğü
2
HATAY
HATAY
YAYLADAĞI Tapu Müdürlüğü
4
HATAY
OSMANİYE
BAHÇE Tapu Müdürlüğü
1
İSTANBUL
İSTANBUL
BAHÇELİEVLER Tapu Müdürlüğü
2
İSTANBUL
İSTANBUL
BEYKOZ Tapu Müdürlüğü
1
İSTANBUL
İSTANBUL
MALTEPE Tapu Müdürlüğü
1
İSTANBUL
İSTANBUL
PENDİK Tapu Müdürlüğü
4
İSTANBUL
İSTANBUL
SANCAKTEPE Tapu Müdürlüğü
2
İSTANBUL
İSTANBUL
SARIYER Tapu Müdürlüğü
1
İSTANBUL
İSTANBUL
ŞİLE Tapu Müdürlüğü
1
İSTANBUL
İSTANBUL
ŞİŞLİ Tapu Müdürlüğü
1
İSTANBUL
İSTANBUL
TUZLA Tapu Müdürlüğü
1
İSTANBUL
İSTANBUL
ÜSKÜDAR Tapu Müdürlüğü
2
İSTANBUL
KOCAELİ
İZMİT Tapu Müdürlüğü
1
İSTANBUL
KOCAELİ
KANDIRA Tapu Müdürlüğü
1
İSTANBUL
SAKARYA
KAYNARCA Tapu Müdürlüğü
1
KAYSERİ
NEVŞEHİR
KOZAKLI Tapu Müdürlüğü
1
KONYA
KONYA
EMİRGAZİ Tapu Müdürlüğü
1
ŞANLIURFA
ADIYAMAN
ADIYAMAN Tapu Müdürlüğü
6
ŞANLIURFA
ADIYAMAN
BESNİ Tapu Müdürlüğü
1
ŞANLIURFA
ADIYAMAN
GÖLBAŞI(ADIYAMAN) Tapu Müdürlüğü
3
ŞANLIURFA
ADIYAMAN
SAMSAT Tapu Müdürlüğü
1
ŞANLIURFA
ADIYAMAN
TUT Tapu Müdürlüğü
2
ŞANLIURFA
MARDİN
DARGEÇİT Tapu Müdürlüğü
1
ŞANLIURFA
MARDİN
ÖMERLİ Tapu Müdürlüğü
1
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
BİRECİK Tapu Müdürlüğü
2
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
EYYÜBİYE Tapu Müdürlüğü
6
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
HALFETİ Tapu Müdürlüğü
1
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
HALİLİYE Tapu Müdürlüğü
6
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
HARRAN Tapu Müdürlüğü
2
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
HİLVAN Tapu Müdürlüğü
1
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
KARAKÖPRÜ Tapu Müdürlüğü
4
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
SİVEREK Tapu Müdürlüğü
4
ŞANLIURFA
ŞANLIURFA
SURUÇ Tapu Müdürlüğü
2
VAN
VAN
ERCİŞ Tapu Müdürlüğü
2
Toplam: 171