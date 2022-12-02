Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana erişim konusunda sorunu en çok tekstilde yaşadık”
Balcıoğlu, “Düşük kur ve finansmana...
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna Yoğun İlgi
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna...
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 3 Aralık Dünya...
Başkan Okay’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan 3 Aralık Dünya...
Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı
Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri...

Kahramanmaraş’ta Tarih Ayağa Kalkıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kadıoğlu ve Hayrigül 1 – 2 Konaklarında başlattığı restorasyon çalışmalarını hızla sürdürüyor. Toplamda 20 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen restorasyon projesinin kısa süre içerisinde tamamlanarak tarihi konakların şehrin turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş’ta Tarih Ayağa Kalkıyor

Kahramanmaraş’ta Tarih Ayağa Kalkıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kadıoğlu ve Hayrigül 1 – 2 Konaklarında başlattığı restorasyon çalışmalarını hızla sürdürüyor. Toplamda 20 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen restorasyon projesinin kısa süre içerisinde tamamlanarak tarihi konakların şehrin turizmine kazandırılması hedefleniyor.

02 Aralık 2022 Cuma 18:35

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu ilçesi Turan Mahallesi’nde bulunan Kadıoğlu ve Hayrigül 1 – 2 Konaklarında başlattığı restorasyon çalışmalarını hızla sürdürüyor. Şehrin turizm altyapısını güçlendirmek için hayata geçirilen proje kapsamında tarihi konakların iç ve dış cephesi tarihi doku korunarak restore ediliyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla, mevcut yapıdaki betonarme kısımlar tarihi dokuya zarar vermeden kaldırılırken, duvardaki sıvaların da temizliği yapılıyor. Tarihi yapılarda kullanılamaz hale gelen ahşap taşıyıcı elemanlar ve pencereler mevcut yapının tarihi dokusuna uygun olarak yenileniyor. Bozulmuş ve bir kısmı yıkılmış bahçe duvarları da ekipler tarafından özgün teknik ve malzeme ile onarılıyor. Konakların özgün olmayan çatı örtüleri de tamamen sökülerek yerine restorasyon projesine uygun ve tarihi dokuyla uyumlu yeni çatı kazandırılacak. Toplamda 20 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen restorasyon projesinin kısa süre içerisinde tamamlanarak tarihi konakların şehrin turizmine kazandırılması hedefleniyor.

20 Milyon TL’lik Yatırım

Tarihi konaklarda devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin tarihi mekanlarını gün yüzüne çıkarmak ve turizm potansiyelimizi artırmak için restorasyon projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Turan Mahallemizde bulunan Kadıoğlu ve Hayrigül Konaklarımızda da restorasyon çalışmalarımız hızla sürüyor. Burası toplamda 20 Milyon TL’lik bir yatırım. İnşallah hedeflediğimiz sürede bu projemizi de tamamlayarak tarihi konaklarımızı şehrimizin turizmine kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 02.12.2022 18:54
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Tarih Ayağa Kalkıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör; “Özel gereksinimli kardeşlerimizin yanındayız”
Başkan Güngör; “Özel gereksinimli kardeşlerimizin yanındayız”
Başkan Güngör, “Göksun’a yakışır bir mekân”
Başkan Güngör, “Göksun’a yakışır bir mekân”
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna Yoğun İlgi
Kahramanmaraş’ta Ölü Ozanlar Derneği Tiyatrosuna Yoğun İlgi
Kahramanmaraş andız pekmezi tescillendi!
Kahramanmaraş andız pekmezi tescillendi!
Kahramanmaraş’ta Bu Ağaç Doğaseverlerin Uğrak Adresi Oldu
Kahramanmaraş’ta Bu Ağaç Doğaseverlerin Uğrak Adresi Oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber