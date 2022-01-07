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Kahramanmaraş’ta tarihi hamam yine yandı

Kahramanmaraş’ta Tarihi Kuyucak Hamamı’nın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş’ta tarihi hamam yine yandı

Kahramanmaraş’ta tarihi hamam yine yandı

Kahramanmaraş’ta Tarihi Kuyucak Hamamı’nın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

07 Ocak 2022 Cuma 09:12
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Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Turan Şehit Mıllış Nuri Sokak üzerinde yer alan Tarihi Kuyucak Hamamı bacasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Kuyucak Hamamı’nda 26 Eylül 2021 tarihinde depo bölümünde çıkan yangın maddi hasara neden olmuştu.

Yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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