Kahramanmaraş’ta tarihi hamam yine yandı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Turan Şehit Mıllış Nuri Sokak üzerinde yer alan Tarihi Kuyucak Hamamı bacasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
Kuyucak Hamamı’nda 26 Eylül 2021 tarihinde depo bölümünde çıkan yangın maddi hasara neden olmuştu.
Yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.