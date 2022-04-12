Kahramanmaraş’ta tedavileri tamamlanan madde bağımlıları istihdam ediliyor

Necip Fazıl Şehir Hastanesi bünyesinde 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezine başvuran madde bağımlıları, spor ve tarımsal faaliyetlerin yanı sıra resim yapma ve kitap okuma gibi çeşitli etkinliklerle yeni bir hayatın kapılarını aralıyor.

Merkezde hayata geçirilen "Bağımlılıktan Kurtul İstihdamla Hayat Bul" projesiyle de madde bağımlılığından kurtulan gençlerin sosyal hayata uyumları sağlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Nuri Öksüz, AA muhabirine, yaklaşık 9 ay önce 19 yataklı olarak hizmete açılan merkezin kapasitesinin kısa süre önce Sağlık Bakanlığının onayıyla 29'a çıkarıldığını söyledi.

Merkezdeki hastaların tedavi, arınma ve rehabilitasyon süreçlerini önemsediklerini anlatan Öksüz, bağımlılıktan kurtulan bireylerin sosyal hayata kazandırılması adına da çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Öksüz, tedavileri tamamlanan bireylerden sonrasındaki hayatları için çok fazla destek talebi aldıklarını belirterek, "Özellikle bu kişilerin iş bulup hayatın içinde olması gerekiyordu. Valimizin önderliğinde bazı kurumları da bu işin içine dahil ettik. Şu anda 3 kişinin işlemleri sürüyor, 3 kişi ise işe yerleştirildi." diye konuştu.

Proje kapsamında Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında iş birliği protokolü imzalandıklarını ifade eden Öksüz, söz konusu kurumların katılımıyla bir kurul oluşturulduğunu, tedavisi tamamlanan hastaların bu kurulda gerekli değerlendirmeleri yapılarak ilgili yerlere yönlendirildiğini dile getirdi.

"Hastalarımızın iş bulmaları amaçlı protokollerimiz var"

Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Tahir Yıldız da bağımlılığın kronik tekrarlayıcı bir beyin hastalığı olduğunu, hastaların birçoğunun bağımlılıktan arınmalarının ardından "kayma" yaşayıp geri döndüğünü deneyimlediklerini belirtti.

Bu durumun başlıca nedeninin işsizlik ve sosyal ilişkilerde zorlanma olduğunu fark ettiklerini anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Hastalarımızın rehabilitasyon süreçlerinde kaymalarına engel olabilmek için iş bulmalarının ve sosyal hayata tutunabilmelerinin ne kadar önemli olduğunu anlattık. Şu anda hem Valilik düzeyinde yaptığımız toplantılarda hem de İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız toplantılarda hastalarımızın iş bulmaları amaçlı protokollerimiz var. Dolayısıyla arınmaya gelen hastalarımız arındıktan sonra ayaktan rehabilitasyon süreçleri ile iyileşmelerine devam ediyor ve iş sahibi oluyorlar."