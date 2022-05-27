Kahramanmaraş’ta Tekstil Fabrikasından Çalışanlarına Ek Destek

Miks İplik Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Adnan Gemci, yaptığı açıklamada; “Değerli çalışanlarımıza 2022 yılı içerisindeki mevcut ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak, yönetim kukulumuzun almış olduğu karar gereği, yeni asgari ücret zammı açıklanana kadar, tüm çalışanlarımıza her ay 1.000 TL nakit destek verileceğine dair karar aldık. Ödemelerin Haziran 2022 maaşı ile birlikte verilecek” dedi.

Alınan kararla ilgili memnuniyetini dile getiren çalışanlar, işletmelerinin almış olduğu bu iyileştirme kararından memnun olduklarını söyledi.