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Kahramanmaraş’ta terziler vatandaşların yeni gözdesi oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında giyim harcamalarının düşmesine rağmen, vatandaşlar yeni giysi almakta zorluk çekiyor.

Kahramanmaraş’ta terziler vatandaşların yeni gözdesi oldu!

Kahramanmaraş’ta terziler vatandaşların yeni gözdesi oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında giyim harcamalarının düşmesine rağmen, vatandaşlar yeni giysi almakta zorluk çekiyor.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 16:19

Bu durumda eski giysileri tamir ettirerek tekrar kullanmayı tercih edenlerin sayısı artıyor. Kahramanmaraş'ta uzun yıllardır terzilik yapan Mustafa Yiğit, iş yoğunluğu nedeniyle yetişmekte zorlandığını belirtiyor.

Çıraklıktan terzilik mesleğine adım atan ve kendi iş yerini açarak mesleğine devam eden Mustafa Yiğit, yeni kuşakların terzilik mesleğine ilgi göstermediğini ancak hala hazır giyim sektörünün terzilere ihtiyaç duyduğunu dile getiriyor.

Yiğit, yeni giyim yerine daha çok hazır kıyafetlerin tadilat talepleriyle karşılaştığını ve iş yoğunluğunun her geçen arttığını vurguluyor.

Dükkanında hem tamir hem de dikim işleri yaptığını söyleyen Yiğit, vatandaşların genellikle kıyafetle ilgili eksikliklerini gidermek için terzileri tercih ettiğini aktarıyor.

Yoğunluktan dolayı zaman zaman iş yetiştiremediklerini ancak her türlü tadilat veya tamirat işinin fiyatının 100 liradan başladığını ve işe göre fiyatlandırmanın değiştiğini belirtti.

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Kahramanmaraş’ta Terziler Vatandaşların Yeni Gözdesi Oldu!
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