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Kahramanmaraş’ta Toplu Taşıma Seferlerine Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 – 16 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlılığı nedeniyle toplu taşıma sefer sayı ve saatlerinde güncelleme yapıldı.

Kahramanmaraş’ta Toplu Taşıma Seferlerine Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Toplu Taşıma Seferlerine Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 – 16 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlılığı nedeniyle toplu taşıma sefer sayı ve saatlerinde güncelleme yapıldı.

07 Mayıs 2021 Cuma 18:24
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarının sefer sayı ve saatlerinde güncellemeye gitti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde toplu taşıma hatları 10 Mayıs Pazartesi ila 16 Mayıs Pazar tarihleri arasında da hizmet vermeyi sürdürecek. 10 Mayıs Pazartesi ila 12 Mayıs Çarşamba günü arası 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 44, 30/B, 32/B, 34/B, 36/B, 37, 60 ve 39 numaralı seferler ulaşım sağlayacak. Ramazan Bayramıyla birlikte ise 13 Mayıs Perşembe ila 16 Mayıs Pazar tarihleri arasında 3, 8, 13, 18, 24, 28, 29, 30, 32/B, 34/B, 34, 36/B, 37 ve 44 sefer numaralı hatlar hizmet verecek. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan kısıtlılık süresince çalışan sefer saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri adresinden ulaşılabileceği veya 0531 082 00 22 numaralı “Ulaşım Whatsapp” hattı üzerinden bilgi alınabileceği ifade edildi.

Son Güncelleme: 07.05.2021 18:26
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