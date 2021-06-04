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Kahramanmaraş’ta toplu taşıma seferlerine güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu taşıma sefer sayı ve saatlerinde güncelleme yapıldı.

Kahramanmaraş’ta toplu taşıma seferlerine güncelleme

Kahramanmaraş’ta toplu taşıma seferlerine güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle toplu taşıma sefer sayı ve saatlerinde güncelleme yapıldı.

04 Haziran 2021 Cuma 18:18
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarının sefer sayı ve saatlerinde güncellemeye gitti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 6 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasında toplu taşıma hatları hizmet vermeyi sürdürecek. 6 Haziran Pazar günü 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 15/A, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32/B, 33, 34, 34/B, 35, 36/B, 38 ve 44 numaralı seferler ulaşım sağlayacak. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan kısıtlılık süresince çalışan sefer saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri adresinden ulaşılabileceği veya 0531 082 00 22 numaralı “Ulaşım Whatsapp” hattı üzerinden bilgi alınabileceği ifade edildi.

Son Güncelleme: 04.06.2021 18:30
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Kahramanmaraş’ta Toplu Taşıma Seferlerine Güncelleme
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