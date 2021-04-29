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Kahramanmaraş’ta toplu taşıma seferlerine güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlılığı nedeniyle toplu taşıma sefer sayı ve saatlerinde güncelleme yapıldı.

Kahramanmaraş’ta toplu taşıma seferlerine güncelleme

Kahramanmaraş’ta toplu taşıma seferlerine güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Nisan - 7 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlılığı nedeniyle toplu taşıma sefer sayı ve saatlerinde güncelleme yapıldı.

29 Nisan 2021 Perşembe 16:35
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarının sefer sayı ve saatlerinde güncellemeye gitti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında uygulanacak tam kapanma süreci sonrası 30 Nisan Cuma ila 7 Mayıs Cuma tarihleri arasında hafta içi çalışacak hatlar, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 24, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 44, 30/B, 32/B, 34/B, 36/B, 37, 60 ve 39 numaralı seferler olarak belirlendi. Hafta sonu ise 3, 8, 13, 18, 24, 28, 29, 30, 32/B, 34/B, 34, 36/B, 37 ve 44 sefer numaralı hatlar hizmet vermeyi sürdürecek. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan kısıtlılık süresince çalışan sefer saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri adresinden ulaşılabileceği veya 0531 082 00 22 numaralı “Ulaşım Whatsapp” hattı üzerinden bilgi alınabileceği ifade edildi.

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