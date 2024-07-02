Kahramanmaraş’ta toplu ulaşımda bazı hatlarda aktarma ücretsiz oldu!

Şehir içi toplu taşıma standardını iyileştirerek vatandaşlara daha konforlu bir seyahat imkânı sunmak için faaliyetlerini artırarak sürdüren ve araç filosunu devamlı zenginleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı daha uygun fiyatlarla sunmak için de gayretini sürdürüyor.

Bu kapsamda önemli bir çalışma daha yapıldı. 35 numaralı hat ile 16 numaralı hat, 33 numaralı hat ile 18 numaralı hat, 12 numaralı hat ile 18 numaralı hat, 7 numaralı hat ile 8 numaralı hat, 36/B numaralı hat ile 18 numaralı hat, 11 numaralı hat ile de 18 numaralı hat arasında 1 saat içerisinde yapılacak aktarmalar ücretsiz olacak.

Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren otobüslerin güzergâh ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleriinternet adresinden ve KahramanKart mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, toplu ulaşım standardının artırılması noktasında yatırımların artarak devam ettiği belirtildi.