Kahramanmaraş’ta Trafik Yoğunluğu Azalacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Sarayaltı - Kanlıdere Bağlantı Yolu projesi kapsamında Şekerli Caddesi üzerindeki başlatılan yıkım çalışmalarını inceledi. Başkan Güngör, “Şehrimizde bir taraftan yeni yerleşim alanları açarken bir taraftan da tarihi dokumuzu ortaya çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Sarayaltı muhiti şehrimizin tarihi dokusu için merkez niteliğinde. Burada kamulaştırma ve yol genişletme çalışmalarımıza başladık. An itibariyle 136 civarında binanın kamulaştırılmasını sağlayarak, süreci yüzde 65’lere kadar getirdik. Öyle tahmin ediyorum ki yılsonuna kadar kamulaştırma işlemlerini bitirmiş ve önümüzdeki yılda hem yolumuzu hem de köprümüzü inşa etmiş olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında inşallah, Trabzon Caddemizin ve Kıbrıs Meydanımızın trafik yükünü azaltacak bir alternatif güzergâh oluşacak. Valilik Meydanı projemizin de ortaya çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğunu büyük ölçüde Sarayaltı ve Tarihi Kale mevkiine aktarmış olacağız” diye konuştu.

Tarihi Konaklar İçin Turizm Hamlesi

Başkan Güngör bölgede bulunan kültür yapılarının turizme kazandırılacağı müjdesini de vererek, “Bölgede bulunan tarihi konakların da korunması büyük bir önem taşıyor. Yolumuzun açılmasıyla birlikte, Bahtiyar yokuşunda olduğu gibi buradaki Kadıoğlu dâhil üç tarihi konak restore edilerek kültür yapılarımızın arasında yerini alacak. İnşallah, Belediye bütçemiz ve Valilikten alacağımız destekle birlikte bu yapılara konaklama ve yeme, içme gibi turizm fonksiyonları da kazandıracağız” ifadelerini kullandı.