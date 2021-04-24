Kahramanmaraş’ta tüm servetini cami yaptırmak için harcadı

Afşin'de, 14 yıl önce "Cennet" adını verdiği camiyi yaptırmak için bütün servetini harcayan 88 yaşındaki Durmuş Ağyar, amacına ulaştı. Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan camide vatandaşlar ilk namazlarını kıldı.

Alpaslan Mahallesi'ne hem cami, hem de taziye evi kazandırıldığını ifade eden Durmuş Ağyar, ufak tefek eksiklerinin bulunduğunu belirterek, Cennet Camisinde namaz kıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.





Caminin tamamlanıp mahalle halkına hizmet etmeye başladığını dile getiren Ağyar, “2007 yılında inşaatına başladık ve büyük emekler harcayarak bu günlere kadar geldik. Elimdekileri yetiştiremediğim zaman yardımlar topladık, vatandaşlarımızdan da destek camimizi ibate açtık. Bizlere destek olanlar, az çok demeden yardımda bulunan tüm Afşin halkına gönülden teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Son aşamada bir hayırseverimizin halıları almasıyla büyük bir yük üstümüzden indi. Caminin hemen yanında bir taziye evi hizmete açıldı. Ayrıca camimizin alt katı ise kuran kursu olarak hizmet edecek. İlçe Müftülümüzce camimize bir hoca atandığı takdirde 5 vakit namaz kılınabilecek.” açıklamasında bulundu. Büyük oranda tamamlanan caminin ve kuran kursu bölümünde bir takım eksiklerin olduğuna değinen Ağyar, vatandaşların yardımlarıyla Cennet Camisini dörtdörtlük bir hale getirmek istediklerini belirtti.



