Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ramazan Hüzünleri Sevince Dönüştürür
Ramazan Hüzünleri Sevince Dönüştürür
Vali Coşkun’dan 23 Nisan mesajı
Vali Coşkun’dan 23 Nisan mesajı
SANKO Ünivesitesi’nden obezite uyarısı
SANKO Ünivesitesi’nden obezite uyarısı
İftar Vakti Göksun’da
İftar Vakti Göksun’da
Kahramanmaraş istiklal üniversitesi rektörü prof. Dr. Sami özgül’den, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı mesajı
Kahramanmaraş istiklal üniversitesi rektörü prof....

Kahramanmaraş’ta tüm servetini cami yaptırmak için harcadı

Afşin'de, 14 yıl önce "Cennet" adını verdiği camiyi yaptırmak için bütün servetini harcayan 88 yaşındaki Durmuş Ağyar, amacına ulaştı.

Kahramanmaraş’ta tüm servetini cami yaptırmak için harcadı

Kahramanmaraş’ta tüm servetini cami yaptırmak için harcadı

Afşin'de, 14 yıl önce "Cennet" adını verdiği camiyi yaptırmak için bütün servetini harcayan 88 yaşındaki Durmuş Ağyar, amacına ulaştı.

24 Nisan 2021 Cumartesi 15:09
banner459

Afşin'de, 14 yıl önce "Cennet" adını verdiği camiyi yaptırmak için bütün servetini harcayan 88 yaşındaki Durmuş Ağyar, amacına ulaştı. Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan camide vatandaşlar ilk namazlarını kıldı.
Alpaslan Mahallesi'ne hem cami, hem de taziye evi kazandırıldığını ifade eden Durmuş Ağyar, ufak tefek eksiklerinin bulunduğunu belirterek, Cennet Camisinde namaz kıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.



Caminin tamamlanıp mahalle halkına hizmet etmeye başladığını dile getiren Ağyar, “2007 yılında inşaatına başladık ve büyük emekler harcayarak bu günlere kadar geldik. Elimdekileri yetiştiremediğim zaman yardımlar topladık, vatandaşlarımızdan da destek camimizi ibate açtık. Bizlere destek olanlar, az çok demeden yardımda bulunan tüm Afşin halkına gönülden teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Son aşamada bir hayırseverimizin halıları almasıyla büyük bir yük üstümüzden indi. Caminin hemen yanında bir taziye evi hizmete açıldı. Ayrıca camimizin alt katı ise kuran kursu olarak hizmet edecek. İlçe Müftülümüzce camimize bir hoca atandığı takdirde 5 vakit namaz kılınabilecek.” açıklamasında bulundu. Büyük oranda tamamlanan caminin ve kuran kursu bölümünde bir takım eksiklerin olduğuna değinen Ağyar, vatandaşların yardımlarıyla Cennet Camisini dörtdörtlük bir hale getirmek istediklerini belirtti.

 

Son Güncelleme: 24.04.2021 18:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan Hüzünleri Sevince Dönüştürür
Ramazan Hüzünleri Sevince Dönüştürür
Dulkadiroğlu Taş Ve Kumu Kendi Şantiyesinde Üretecek
Dulkadiroğlu Taş Ve Kumu Kendi Şantiyesinde Üretecek
DSİ Genel Müdürü Yıldız, Kahramanmaraş'ta inceleme yaptı
DSİ Genel Müdürü Yıldız, Kahramanmaraş'ta inceleme yaptı
Göksun GES kurulumunda sona yaklaşıldı
Göksun GES kurulumunda sona yaklaşıldı
Kahramanmaraş’ta çelenk töreni
Kahramanmaraş’ta çelenk töreni

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber