Kahramanmaraş’ta Tüm Tedbirler Alındı

İl Müdürü Cebeloğlu, konuşmasının başında bayram tatiline gidecek vatandaşların daha dikkatli olması uyarasında bulundu. Sorumluluk sahalarında yoğun bir ekip görevlendirmeleri yaptıklarına da değinen Cebeloğlu, trafik, asayiş, narkotik ve diğer birimlerde görev almak üzere alınan tedbirleri alarm seviyesine çıkardıklarını söyledi.

185 trafik personeli ve 62 trafik ekibini hem şehir için hem de şehirler arası güzergâhlarda trafik akışının güvenli ve sürekliliği için görevlendirdiklerini dile getiren Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu bayram sürecini vatandaşların duyarlılığı ile üzücü bir olay yaşamadan atlatmayı temenni ettiklerini ifade etti.

“BAYRAM SÜRECİNDE HER YERDE EKİPLERİMİZ OLACAK”

Cebeloğlu, alınan tedbirlerle ilgili şöyle konuştu, “Asayiş konusunda da 61 yaya devriye görevlendirdik, şehir merkezinin genelinde motorize ekiplerinin haricinde 132 personelden oluşan bu yaya devriyeleri kurban satış yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, meydanlarda, kavşaklarda, mezarlıklarda görev alacak. Toplamda bayram süresince günlük olarak 611 personel 144 ekip dönüşümlü olarak görev alacak. Bu arkadaşlarımız belirlenen bölgelerde vatandaşlarımızı huzur ve güven içerisinde bayram sürecini geçirmeleri için gerekli çalışmalara yapacaklar.

“YAŞAM TÜNELİ ÇADIRIMIZ BAYRAM BOYUNCA FAALİYETTE OLACAK”

Trafik denetimleri kapsamında yine bugünden itibaren başka birimlerden de takviye yapmak suretiyle ilave ek tedbirler aldık. Şehirlerarası otobüs terminalinde ve şehir girişlerinde bulunan uygulama noktalarında özellikle şehirlerarası yolculuk yapan araç sürücülerinin ve yolcularının emniyet kemeri, hız kuralları, yorgunluk ve diğer kurallar konusunda trafik bilinci oluşturmak için gerekli görevlendirmeleri yaptık. Arkadaşlarımız bire bir yüz yüze iletişimle bu hususların kontrolünü yapacaklar. Gaziantep uygulama noktamızda bizim bir yaşam tüneli çadırımız var bu tünel bayram tatili süresince video ve slayt gösterileri yapılmak suretiyle sürücülerimiz duyarlı hala getirilecek.

“HAVA ARAÇLARIYLA DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Yol kenarında özellikle riskli noktalarda bulunan ışıklandırmalar, uyarı levhaları, maket ve model trafik ekip araçlarının temizlik ve bakımları yapıldı. Bunların görünürlüğü sağlandı. Aynı zamanda bu tatil süresince droneli denetimlerimiz yani havadan denetimlerimizde devam edecek. Radar ve hız denetimlerimiz hem şehir merkezimizde hem de şehirlerarası kara yollarımızda radarlı denetimlerimiz sürekli olarak yapılacak. Bu radarlı denetimler günün 24 saatin kapsayacak şekilde olacak. Sabah 07.00’a kadar süreklilik arz edecek şekilde devam edecek.

“MODİFEYELİ ARAÇLARA GÖZ AÇTIRILMAYACAK”

Şehirde gürültü kirliliğine yol açan motosiklet ve modifiyeli araçlar gibi araçlarla ilgili de tedbirler alındı ve bu konudaki denetimlerimiz devam edecek. Aynı zamanda 112 çağrı merkezi üzerinden yine büyükşehir belediyemiz ait trafik yönetim merkezindeki ek personel görevlendirmeleri yapılmak suretiyle vatandaşlarımızdan gelecek ihbar ve şikâyetleri çok hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edecek şekilde gereken önlemleri tedbirlerimizi aldık. Bayram öncesi vatandaşlarımızın bir takım suçlara maruz kalmaması için mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemleri aldık.”

İl Müdürü Cebeloğlu, son olarak; “Lütfen kurallara riayet etsinler süratli olarak saatte 160 ile gitmek ile 120 ile gitmek arasında 15 dakika oynar lütfen tedbirli olsunlar, uzun seyahatlerde araçların periyodik bakımlarını aksatmasınlar, dedi Kahramanmaraşlı vatandaşlarımız huzurlu ve mutlu bayramlar geçirmelerini temenni eserim” dedi.