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Kahramanmaraş’ta Turgut Özal Bulvarı’na yeni kavşak

Büyükşehir Belediyesi,trafik güvenliğinin sağlanması için Turgut Özal Bulvarı’nda akıllı kavşak uygulamasını hayata geçirdi. Bağlantı yolları ile kavşağın asfaltı tamamlanırken, bölgede kilit parke imalatı devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta Turgut Özal Bulvarı’na yeni kavşak

Kahramanmaraş’ta Turgut Özal Bulvarı’na yeni kavşak

Büyükşehir Belediyesi,trafik güvenliğinin sağlanması için Turgut Özal Bulvarı’nda akıllı kavşak uygulamasını hayata geçirdi. Bağlantı yolları ile kavşağın asfaltı tamamlanırken, bölgede kilit parke imalatı devam ediyor.

25 Haziran 2024 Salı 14:00

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha rahat ulaşım imkânı sunmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,Onikişubat’ta Tekerek ve Üngüt mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu Turgut Özal Bulvarı’ndaki ulaşım sorununu çözüme kavuşturmak için başlattığı akıllı kavşak çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla bölgede akıllı kavşağın inşası ve asfalt yenilemeleri tamamlanırken yürüyüş yolu imalatları da hummalı bir şekilde sürüyor.

Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla asfaltından yürüyüş yollarına, peyzajından trafik işaretçilerine kadar baştan uca yenilenen kavşakla birlikte bölgede trafik akışı düzenlenerek olası kazaların önüne geçilecek.

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Kahramanmaraş’ta Turgut Özal Bulvarı’na Yeni Kavşak
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