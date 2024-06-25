Kahramanmaraş’ta Turgut Özal Bulvarı’na yeni kavşak

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha rahat ulaşım imkânı sunmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,Onikişubat’ta Tekerek ve Üngüt mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu Turgut Özal Bulvarı’ndaki ulaşım sorununu çözüme kavuşturmak için başlattığı akıllı kavşak çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla bölgede akıllı kavşağın inşası ve asfalt yenilemeleri tamamlanırken yürüyüş yolu imalatları da hummalı bir şekilde sürüyor.

Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla asfaltından yürüyüş yollarına, peyzajından trafik işaretçilerine kadar baştan uca yenilenen kavşakla birlikte bölgede trafik akışı düzenlenerek olası kazaların önüne geçilecek.