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Kahramanmaraş’ta TUSAŞ yatırımına büyük ilgi!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, TUSAŞ ile birlikte yürütülen KM Uzay Havacılık A.Ş. için ortaklık başvurularının sona erdiğini belirterek, “168 başvuru oldu ve TUSAŞ dâhil olmak üzere 220 milyon Dolar sermayeye ulaştık. Bu rakam hedeflediğimizden daha büyük bir rakam. İnşallah önümüzdeki hafta da şirket kurulumunu gerçekleştireceğiz.” dedi.

Kahramanmaraş’ta TUSAŞ yatırımına büyük ilgi!

Kahramanmaraş’ta TUSAŞ yatırımına büyük ilgi!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, TUSAŞ ile birlikte yürütülen KM Uzay Havacılık A.Ş. için ortaklık başvurularının sona erdiğini belirterek, “168 başvuru oldu ve TUSAŞ dâhil olmak üzere 220 milyon Dolar sermayeye ulaştık. Bu rakam hedeflediğimizden daha büyük bir rakam. İnşallah önümüzdeki hafta da şirket kurulumunu gerçekleştireceğiz.” dedi.

01 Mayıs 2024 Çarşamba 16:02

6 Şubat’ta yaşanan ve ‘Asrın Felaketi’ olarak adlandırılan yıkıcı depremler sonrası bölge ekonomisini canlandırmak, depremde ağır yara alan şehirleri kalkındırmak adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla savunma sanayi şirketleri konu özelinde yatırım hamlelerine başlamış ve depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yatırıma başlayan savunma sanayinin öncü şirketi TUSAŞ olmuştu. Bu doğrultuda TUSAŞ, başta Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere paydaş kurumlarla temasa geçmiş ve yoğun mesailer sonucu geçtiğimiz aylarda Türkoğlu’nda açılışı gerçekleştirilen ‘TUSAŞ Uçak Parçası Üretim Tesisi’ kurulmuştu.

İlk etapta 30 milyon Euro’luk bütçe ile başlayan yatırım sadece fabrika ile sınırlı kalmayarak, daha büyük bir savunma sanayi şirketi için harekete geçildi ve TUSAŞ ile KMTSO’nun ortaklığında savunma sanayi şirketi kurulması adına adımlar atıldı. Bunun neticesinde ise yine geçtiğimiz aylarda Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün’ün de katılımlarıyla KM Uzay Havacılık A.Ş. ortaklık şirketi için imzalar atıldı.

Tüm iş dünyasının istifadesine sunulan ve minimum 100 bin dolar ile başvuruların yapılabildiği ortaklık şirketi için 29 Şubat’ta başlayan süreç 30 Nisan itibariyle son bulurken, Kahramanmaraş’ın esnafı, tüccarı, sanayicisi yatırıma büyük ilgi gösterdi ve 200 milyon Dolar sermaye hedeflenen başvurular için büyük bir başarı sağlandı. Bu kapsamda Kahramanmaraş’tan 168 başvuru gerçekleşti ve TUSAŞ’ın payı da dâhil olmak üzere bu başvurular doğrultusunda sermaye 220 milyon Doları aştı.

Tekstil ve metal mutfak eşyalarında Türkiye’nin üretim gücü olan Kahramanmaraş, savunma sanayii ile birlikte yeni bir sayfa açarak, artık üretimdeki güçlü rolünü daha da artıracak. Kurulacak olan büyük savunma sanayii şirketiyle Kahramanmaraş, yeni ihracat ve üretim kahramanlıklarına imza atacak.

“TUSAŞ ORTAKLIK BAŞVURULARINDA SERMAYE 220 MİLYON DOLARI AŞMIŞ DURUMDA”

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, TUSAŞ ve ortaklık başvuruları özelinde KMTSO 15. Olağan Meclis Toplantısı’nda konuştu. Başkan Buluntu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “TUSAŞ ile birlikte yürüttüğümüz KM Uzay Havacılık A.Ş için 30 Nisan itibariyle müracaat süresi doldu. 168 başvuru oldu ve TUSAŞ dahil olmak üzere 220 milyon Doları aşkın sermayeye ulaştık. Bu rakam hedeflediğimizden daha büyük bir rakam. Kahramanmaraş şu an artık bu ortaklık yapısıyla beraber 220 milyon Doları aşan bir sermaye ile büyük bir savunma sanayi şirketi kurmaya hazırlanıyor. İnşallah önümüzdeki hafta da şirket kurulumunu gerçekleştireceğiz. Ben bu konuda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

“HEP BERABER MÜCADELE VERDİK”
Hep beraber çok uğraştık, çok mücadele ettik. Yüzyılın afetini yaşadık ama inşallah Kahramanmaraş bu projeyle beraber yüzyılın dönüşümünü yaşayacak. Bunun haricinde 150’ye yakın firmamızda yan tedarikçi olma noktasında ilerliyor. Kahramanmaraş'ta çok ciddi bir değişim ve dönüşüme inşallah hızlı bir şekilde başlanacak.

“KAHRAMANMARAŞ, ANKARA’DAN SONRA SAVUNMA SANAYİİNİN MERKEZİ OLACAK”

Kahramanmaraş, her zaman olduğu gibi, Türkiye'nin kalkınma ve güçlenme yolunda önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Savunma sanayiindeki bu yeni yatırım, şehrimizin bu rolünü daha da güçlendirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, “Kahramanmaraş, Ankara’dan sonra ikinci savunma, havacılık ve uzay sanayii merkezi haline gelecektir.”

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Kahramanmaraş’ta TUSAŞ Yatırımına Büyük Ilgi!
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