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Kahramanmaraş’ta Ücretsiz Ekmek Dağıtımı Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek ulaştırmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta Ücretsiz Ekmek Dağıtımı Sürüyor

Kahramanmaraş’ta Ücretsiz Ekmek Dağıtımı Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek ulaştırmaya devam ediyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:52
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün açıkladığı ücretsiz ekmek desteği devam ediyor. Günlük 50 bin ekmek üretim kapasitesine sahip Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen ekmekler, şehir genelinde bulunan 77 noktada ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Muhtarlıklarla koordineli bir şekilde gerçekleştirilen çalışmayla tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar ekmeklerini ücretsiz bir şekilde alıyor.

Hemşehrilerimizin Yanındayız

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör çalışmalara ilişkin yapmış olduğu açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak günlük 5 bin ekmek ulaştırıyoruz. Kısıtlılık döneminde de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza mevcut yardıma ilave olarak ücretsiz ekmek yardımlarımızı artırdık. Tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz halk ekmek büfelerimizden ekmeklerini ücretsiz alabilecekler. İhtiyaç durumuna göre fabrikamız 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşlarımızın talebini karşılayacak” ifadelerini kullanmıştı.

Son Güncelleme: 05.05.2021 17:27
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