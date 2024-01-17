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Kahramanmaraş’ta Ulaşım Filosuna Elektrikli Otobüs Ekleniyor…

Büyükşehir Belediyesinin şehir içi toplu ulaşımı iyileştirmek için hazırladığı proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıile AB Delegasyonunun ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından da onaylanarak 2024 Yılı Yatırım Programı’na alındı.Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde açıklanan 10 hybrid otobüse ilave olarak şehre 15 adet elektrikli otobüs daha kazandırılacak.

Kahramanmaraş’ta Ulaşım Filosuna Elektrikli Otobüs Ekleniyor…

Kahramanmaraş’ta Ulaşım Filosuna Elektrikli Otobüs Ekleniyor…

Büyükşehir Belediyesinin şehir içi toplu ulaşımı iyileştirmek için hazırladığı proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıile AB Delegasyonunun ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından da onaylanarak 2024 Yılı Yatırım Programı’na alındı.Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde açıklanan 10 hybrid otobüse ilave olarak şehre 15 adet elektrikli otobüs daha kazandırılacak.

17 Ocak 2024 Çarşamba 16:32

6 Şubat depremlerinin ardından yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında Bakanlıklar, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda yaşanan sorunlara, çevre ve iklim değişikliği problemlerine çözüm önerileri geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına sunulan ‘Kahramanmaraş Deprem Sonrası Ulaşımı İyileştirme Projesi’ Bakanlık ve Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından yapılan incelemelerin ardından uygun görüldü. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca da onaylanan proje, 2024 Yılı Yatırım Programı’na alındı.AB tarafından aday ülkelere sağlanan Erişilebilir ve Kapsayıcı Ulaştırma Eylem Alanı kapsamında başarılı bulunan projeyle Kahramanmaraş’a 15 adet elektrikli otobüs ve 7 adet şarj istasyonu kazandırılacak. Yaklaşık7,8 Milyon Euro olan proje bütçesinin yüzde 85’i AB hibesi, yüzde 15’i ise Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Şehir Standartlarına Uygun Ulaşım Filosu

Büyükşehir Belediyesinin ulaşım filosuna kazandırılacak yeni elektrikli otobüslerin, depremzedeler için oluşturulan kalıcı konut alanları ile şehir merkezi arasında hizmet vermesi planlanıyor. Çevre dostu ve özel gereksinimli bireylerin kullanımına da son derece uygun olan elektrikli otobüslerin sıfır karbon emisyonlu olması ve gürültüsüz çalışması da yeni şehir standartlarına katkı sağlayacak.

Yeni Otobüsler Yıl İçerisinde Ulaşım Filosuna Kazandırılacak

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada; “6 Şubat depremleri sonrası şehrimizin hızlı bir şekilde toparlanması, ekonomik ve sosyal kalkınmasının sağlanması noktasında çeşitli projeler hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu noktada ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına sunduğumuz Kahramanmaraş Deprem Sonrası Ulaşımı İyileştirme Projesi Bakanlığımızca uygun görüldü. AB Delegasyonu tarafından da başarılı bulunan projemize yüzde 85 oranında hibe sağlandı. Projemiz Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanarak 2024 Yılı Yatırım Programı’na alındı. İhale dosyaları hazırlık çalışmaları devam eden projenin, 2024 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş’ta Ulaşım Filosuna Elektrikli Otobüs Ekleniyor…
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