Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı...
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif Şen’in Mevlidine Katıldı
Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif...

Kahramanmaraş’ta ulaşıma kar engeli!

Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

Kahramanmaraş’ta ulaşıma kar engeli!

Kahramanmaraş’ta ulaşıma kar engeli!

Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.

04 Şubat 2023 Cumartesi 12:19

Kahramanmaraş’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava, birçok ilde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da bölge bölge etkisini göstermeye başladı ve şehrin merkezi dahil kuzey ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile kar yağışı şehir merkezini de beyaza bürüdü.

Büyükşehir belediyesi ve kara yolları ekipleri, kar yağışının başladığı andan itibaren yolları ulaşıma açık tutmak çalışmalarını sürdürüyor.

Çağlayancerit ile Nurhak arasındaki güvenlik yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapalı. Ana arterler ve Kahramanmaraş Kayseri karayolu ile tüneller mevkisi karayolu trafiğe açık ancak zincirsiz araç gönderilmiyor. 4 tane grup yolu ile 50’ye yakın mahalle yolu da kar nedeniyle ulaşıma kapalı. Kentteki tüm spor müsabakaları iptal edildi. İl genelinde şu anda hava muhalefeti nedeniyle Kahramanmaraş-Ankara ve Ankara-Kahramanmaraş uçak seferleri geliş iptal edildi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Ulaşıma Kar Engeli!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümetin Yaptığı İcraatları CHP''nin Yaptırdığını Halka İzlenimini Vermesi
Hükümetin Yaptığı İcraatları CHP''nin Yaptırdığını Halka İzlenimini Vermesi
Kahramanmaraş Büyükşehir’den kar yağışına anında müdahale
Kahramanmaraş Büyükşehir’den kar yağışına anında müdahale
Şahin Balcıoğlu, ‘Enflasyona göre ticarete geri döndük’
Şahin Balcıoğlu, ‘Enflasyona göre ticarete geri döndük’
Büyükşehir’in Türkoğlu’ndaki Kurs Merkezi Yoğun İlgi Görüyor
Büyükşehir’in Türkoğlu’ndaki Kurs Merkezi Yoğun İlgi Görüyor
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber