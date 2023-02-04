Kahramanmaraş’ta ulaşıma kar engeli!

Kahramanmaraş’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava, birçok ilde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da bölge bölge etkisini göstermeye başladı ve şehrin merkezi dahil kuzey ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Hava sıcaklıklarının düşmesi ile kar yağışı şehir merkezini de beyaza bürüdü.

Büyükşehir belediyesi ve kara yolları ekipleri, kar yağışının başladığı andan itibaren yolları ulaşıma açık tutmak çalışmalarını sürdürüyor.

Çağlayancerit ile Nurhak arasındaki güvenlik yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapalı. Ana arterler ve Kahramanmaraş Kayseri karayolu ile tüneller mevkisi karayolu trafiğe açık ancak zincirsiz araç gönderilmiyor. 4 tane grup yolu ile 50’ye yakın mahalle yolu da kar nedeniyle ulaşıma kapalı. Kentteki tüm spor müsabakaları iptal edildi. İl genelinde şu anda hava muhalefeti nedeniyle Kahramanmaraş-Ankara ve Ankara-Kahramanmaraş uçak seferleri geliş iptal edildi.