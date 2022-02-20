Kahramanmaraş’ta uluslararası etkinliklerin sayısı artacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yedikuyular Kayak Merkezi’nde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu eleme karşılaşmalarını izledi. Sporcular kıyasıya mücadele ederken vatandaşlar da karın tadını çıkardı. Kar Voleybolu Avrupa Turu’na ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezimiz bugün çok sayıda misafirimizi ağırlıyor. Hem hemşehrilerimiz hem de komşu şehirlerden gelen misafirlerimiz doyasıya karın tadını çıkarıyor. Ayrıca burada misafirlerimize şehrimize özgü bir lezzet olan irişkit ekmek ve paça çorbası ikram ediyoruz. Herkesi yılda en az bir kez Yedikuyular Kayak Merkezimize, irişkit ekmek yemeye ve paça çorbası içmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Şehrimizin Tanıtımını Önemsiyoruz

Uluslararası etkinliklerin önemine değinen Başkan Güngör, “Bölgemizin önde gelen kış turizm merkezlerinden olan Yedikuyular Kayak Merkezimiz birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bugün burada Kar Voleybolu Avrupa Turu müsabakalarını izledik. 150’nin üzerinde sporcumuzu şehrimizde misafir ediyoruz. Kahramanmaraş’ımızda düzenlenen uluslararası etkinliklerin sayısını artırarak şehrimizin kültürel değerlerini, mutfağını, turizm alanlarını daha tanınır hale getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Yükselen Değeri

Yedikuyular Kayak Merkezi’nin şehir için önemini vurgulayan İç İşleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, “İrişkit, paça, spor, kayak, kızak hepsi Yedikuyular Kayak Merkezimizde. Hemşehrilerimiz ve çevre illerden gelen misafirlerimiz kayak merkezimizin tadını çıkarıyor. Onların mutluluğunu görmek bizleri daha mutlu ediyor. Yedikuyular Kayak Merkezi Türkiye’nin yükselen değeridir. Önümüzdeki yıllarda Yedikuyular daha fazla konuşulur hale gelecek. İnşallah burada daha pek çok spor müsabakası düzenleyeceğiz” diye konuştu.

İnanılmaz Bir Tesis

Yedikuyular Kayak Merkezi’ni çok beğendiğini vurgulayan Kar Voleybolu Kadın Milli Takımı Kaptanı Bahanur Gökalp, “Bugün kazandığımız iki müsabakanın ardından adımızı yarı finale yazdırdık. Her zaman olduğu gibi burada da hedefimiz madalya almak. Daha önceki turnuvalarda da pek çok madalya kazandık. Güçlü ve özgüvenli bir takımız. Gerçekten inanılmaz bir tesiste mücadele ediyoruz. İzleyicilerimiz de bizleri burada yalnız bırakmadı, müsabakalarımızda hep bizleri desteklediler. Yarın turnuvanın final günü. Birbirinden zorlu rakipler bizleri bekliyor. Yarın oynayacağımız müsabakalarda Kahramanmaraş halkının da desteklerini bekliyoruz” dedi.

Rusya Milli Takımı’ndan Teşekkür

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Yedikuyular Kayak Merkezi’nde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu’nda mücadele eden Rusya Kadın Milli Takımı oyuncuları, “Kahramanmaraş’ta olduğumuz ve bu kadar güzel bir alanda maç yaptığımız için çok mutluyuz. Herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.