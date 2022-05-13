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Kahramanmaraş’ta Uluslararası Hemşireler Günü Kutlandı

Kahramanmaraş’ta görevli hemşireler, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıllık aranın ardından 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü'nü kutladı.

Kahramanmaraş’ta Uluslararası Hemşireler Günü Kutlandı

Kahramanmaraş’ta Uluslararası Hemşireler Günü Kutlandı

Kahramanmaraş’ta görevli hemşireler, Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıllık aranın ardından 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü'nü kutladı.

13 Mayıs 2022 Cuma 14:16
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Ramada Otel Konferans Salonu'nda yapılan etkinliğe, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Baş Hekimi Vehbi Şirikçi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdiresi Ebru Yorulmaz ve hemşireler katıldı.

Müzik dinletisinin ardından etkinlik İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, açıklamasıyla devam etti.

Salgın döneminde sağlık çalışanlarının evinden uzak kalıp hayatının birçok sosyal yanını arka plana atarak görev yaptığını anlatan Öksüz "Özveri ile çalışıp içinde sabır, hoşgörü, merhamet, fedakarlık ve meslek ciddiyeti bulunan hemşire ve sağlıkçılarımız sağlık hizmetlerimizin vazgeçilmezi ve sağlık hizmetlerimizin sunumusunuz. Hepinizi yaptığınız bu kutsal görevden dolayı kutluyor, meslek hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Vehbi Şirikçi de, canını dişine takıp bıkmadan usanmadan cansiperane çalışan sağlık camiasının ve hemşirelerin bu özel gün ve haftasını kutladı.

Program, hemşirelere hediye takdimiyle sona erdi.

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Kahramanmaraş’ta Uluslararası Hemşireler Günü Kutlandı
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