Kahramanmaraş’ta Üreticiler İçin Yeni Güzergah Açılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin Pazarcık ilçesindeki yeni çalışma noktası Cimikanlı Mahallesi oldu. Ağırlıkla sarımsak üretimi gerçekleştirilen çok sayıda tarım arazisinin bulunduğu kırsal mahallede yol genişletme ve yeni güzergah kazıları başladı. Toplamda 3 kilometrelik yeni bir yolun kazandırılacağı bölgede yapılan çalışmalar sonrası, tarım arazilerine ulaşım kolaylaşacak.