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Kahramanmaraş’ta Uygulanacak Yerinde Dönüşümün Detayları Belli Oldu

Kahramanmaraş’ta da uygulanacak Yerinde Dönüşüm Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yerinde dönüşüm isteyen vatandaşlarımıza 500 Bin TL hibe, metrekareye göre 800 Bin TL’ye kadar 0 faizli ve 10 yıl vadeli kredi desteği sağlayacağız. Ödemelerimizi hakediş üzerinden yapacağız” dedi.

Kahramanmaraş’ta Uygulanacak Yerinde Dönüşümün Detayları Belli Oldu

Kahramanmaraş’ta Uygulanacak Yerinde Dönüşümün Detayları Belli Oldu

Kahramanmaraş’ta da uygulanacak Yerinde Dönüşüm Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yerinde dönüşüm isteyen vatandaşlarımıza 500 Bin TL hibe, metrekareye göre 800 Bin TL’ye kadar 0 faizli ve 10 yıl vadeli kredi desteği sağlayacağız. Ödemelerimizi hakediş üzerinden yapacağız” dedi.

07 Temmuz 2023 Cuma 18:15

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde hayata geçirilecek Yerinde Dönüşüm Projesi ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş’ta da uygulamaya konacak modelle ilgili, “İnşaat maaliyetlerini de hesaplayarak kredi ve hibe çalışması gerçekleştirdik. Hak sahipleri gerek tek katlı gerekse birden fazla kata sahip olan alanlarda yerinde dönüşüm yapmak istediklerinde, yarıdan bir fazla hak sahibinin bir araya gelmesiyle ortak bir hesap açıp bu hesapta konutlar için hibe olarak 500 Bin TL, dükkanlar için 250 Bin TL nakdi yardımda bulunacağız. Afetzede vatandaşlarımızın konutlarının büyüklüğüne göre 500 Bin TL ile 800 Bin TL’ye, dükkanlar için ise 250 Bin TL ile 500 Bin TL arasında kredi vermeye devam edeceğiz. Somutlaştıracak olursak brüt 100 m2 daire için 500 Bin TL hibe, 500 Bin TL kredi vereceğiz. Eğer 150 m2’ye kadar büyüklükte olan bir konut sahibi evlerini yapmak isterse yerinde dönüşüm için, kendi bulunduğu yerde rahatça yapabilsin diye 500 Bin TL hibe, 700 Bin TL kredi vereceğiz. Eğer 150 m2’den büyük evlerde yine 500 Bin TL hibe, 800 Bin TL de kredi vereceğiz. Dükkan ve iş yerleri için ise hibenin dışında dükkanın büyüklüğüne göre 250 Bin TL ile 500 Bin TL arası kredi vermeye devam edeceğiz. Buradaki krediler 2 yıl ödemesiz ve 10 yıl vadeli olacak ve faiz 0 olacak. Hak ediş karşılığı verilecek” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 07.07.2023 19:01
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Kahramanmaraş’ta Uygulanacak Yerinde Dönüşümün Detayları Belli Oldu
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