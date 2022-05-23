Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda alışveriş esnasında ele geçirilen uyuşturucu madde ile aynı özellikte ve paketlenmiş satışa hazır vaziyette uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, şüphelileri adliyeye sevk etti. Adliyede işlemleri tamamlanan şüphelilerden D.A. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, R.S., Y.S. ve M.N. tutuklanarak cezaevine konuldu.