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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta narko timleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta narko timleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:13
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda alışveriş esnasında ele geçirilen uyuşturucu madde ile aynı özellikte ve paketlenmiş satışa hazır vaziyette uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, şüphelileri adliyeye sevk etti. Adliyede işlemleri tamamlanan şüphelilerden D.A. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, R.S., Y.S. ve M.N. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son Güncelleme: 23.05.2022 18:23
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