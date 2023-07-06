Kahramanmaraş’ta yan yatan apartman korkutuyor!

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrası ağır hasar alan ve arkaya doğru eğim alan bir apartmanın kontrollü olarak yıkılması isteniyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından ağır hasarlı olarak belirtilen ancak kontrollü yıkımı gerçekleştirecek olan firmalar, eğimli binanın bitişiğindeki tek katkı binanın hasarsız olmasından dolayı, o binaya hasar verir endişesiyle yıkım bir türlü gerçekleşmiyor.

Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Çavuşoğlu Apartmanı, mahalle sakinlerini tedirgin etmeye devam ediyor.

Bölge halkı ve esnaflar, binanın acil olarak yıkılmasını ve tehlikenin ortadan kaldırılmasını talep ediyor.