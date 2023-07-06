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Kahramanmaraş’ta yan yatan apartman korkutuyor!

Kahramanmaraş’ta depremlerde eğilen apartman için mahalle sakinleri yıkım talebinde bulundu.

Kahramanmaraş’ta yan yatan apartman korkutuyor!

Kahramanmaraş’ta yan yatan apartman korkutuyor!

Kahramanmaraş’ta depremlerde eğilen apartman için mahalle sakinleri yıkım talebinde bulundu.

06 Temmuz 2023 Perşembe 13:19

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrası ağır hasar alan ve arkaya doğru eğim alan bir apartmanın kontrollü olarak yıkılması isteniyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından ağır hasarlı olarak belirtilen ancak kontrollü yıkımı gerçekleştirecek olan firmalar, eğimli binanın bitişiğindeki tek katkı binanın hasarsız olmasından dolayı, o binaya hasar verir endişesiyle yıkım bir türlü gerçekleşmiyor.

Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Çavuşoğlu Apartmanı, mahalle sakinlerini tedirgin etmeye devam ediyor.

Bölge halkı ve esnaflar, binanın acil olarak yıkılmasını ve tehlikenin ortadan kaldırılmasını talep ediyor.

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Kahramanmaraş’ta Yan Yatan Apartman Korkutuyor!
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